Параллельный импорт автомобилей продлили до конца 2027 года

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Параллельный импорт автомобилей не будет прекращен с 1 февраля. В Минпромторге было принято решение продлить льготный порядок оформления автомобилей тех компаний, которые прекратили работу в России. Это решение находится на согласовании в правительстве РФ.
Для автомобилей брендов, официально прекративших свою деятельность в России, механизм параллельного импорта продлевается до 31 декабря 2027 года. Это сделано для того, чтобы обеспечить население автомобилями разных сегментов рынка.
Ввезенные по параллельному импорту автомобили по-прежнему будут оформляться по единичным сертификатам (ЗОЭТС) без проведения обязательных сертификационных испытаний и согласия от правообладателя. Напомним, что с 1 октября 2023 года автомобили брендов, которые не прекращали официальные поставки в Россию, проходят сертификацию в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» для эксплуатации на территории ЕАЭС и России.
Оформление ОТТС с 1 февраля 2024 года будет требоваться также для электромобилей и гибридных автомобилей брендов из дружественных стран.
Ввезенные по параллельному импорту автомобили по-прежнему будут оформляться по единичным сертификатам (ЗОЭТС) без проведения обязательных сертификационных испытаний и согласия от правообладателя. Напомним, что с 1 октября 2023 года автомобили брендов, которые не прекращали официальные поставки в Россию, проходят сертификацию в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» для эксплуатации на территории ЕАЭС и России.
Оформление ОТТС с 1 февраля 2024 года будет требоваться также для электромобилей и гибридных автомобилей брендов из дружественных стран.
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Метки: Автовсячина Госдума Европа Китай Россия Япония авто автомир автомобили закон машина параллельный импорт санкции
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