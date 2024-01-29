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Параллельный импорт автомобилей продлили до конца 2027 года

Параллельный импорт автомобилей продлили до конца 2027 года

Автор:
29 января 2024 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   Европа   Китай   Россия   Япония   авто   автомир   автомобили   закон   машина   параллельный импорт   санкции   
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Параллельный импорт автомобилей не будет прекращен с 1 февраля. В Минпромторге было принято решение продлить льготный порядок оформления автомобилей тех компаний, которые прекратили работу в России. Это решение находится на согласовании в правительстве РФ.

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Метки: Автовсячина   Госдума   Европа   Китай   Россия   Япония   авто   автомир   автомобили   закон   машина   параллельный импорт   санкции   
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2  комментария
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Жирный бот Час назад
ну замечательно, через 2 года как раз машину менять..И х.з, хочу ли я на 1 млн у дилера переплачивать..
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35k
Fat Lynx Час назад
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