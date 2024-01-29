Параллельный импорт автомобилей продлили до конца 2027 года

Для автомобилей брендов, официально прекративших свою деятельность в России, механизм параллельного импорта продлевается до 31 декабря 2027 года. Это сделано для того, чтобы обеспечить население автомобилями разных сегментов рынка.



Ввезенные по параллельному импорту автомобили по-прежнему будут оформляться по единичным сертификатам (ЗОЭТС) без проведения обязательных сертификационных испытаний и согласия от правообладателя. Напомним, что с 1 октября 2023 года автомобили брендов, которые не прекращали официальные поставки в Россию, проходят сертификацию в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» для эксплуатации на территории ЕАЭС и России.



Оформление ОТТС с 1 февраля 2024 года будет требоваться также для электромобилей и гибридных автомобилей брендов из дружественных стран.