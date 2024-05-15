Сорвало топливный шланг?

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Вчера был пост с возгоранием свежего китайского кроссовера, а в этом видео из Вологды похожая ситуация случилась со старенькой немецкой Ауди, только без заблокировавшихся дверей и ремней безопасности. Пожарные прибыли всего через 6 минут (ролик обрезан). Никто не пострадал.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пожар
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ну то шо он под капотом, то пол беды. там соединения интересные.
плюс качество исполнения самого фильтра (оригинал уже и не найти, так подешевле и ставят) тупо гдет не выдержало давления и и пустило под конусом, сам конус на машине изношен
короче соединение по типу тормозных трубок и шлангов у того топливного фильтра, шайбочки-конусики.
ну и возраст резиновых шлангов там же под капотом.
вариантов много