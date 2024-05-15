FISHKINET
Сообщество Аварии 8013 постов • 567 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Сорвало топливный шланг?

Сорвало топливный шланг?

Автор:
15 мая 2024 10:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пожар   
1086
1
1
Вчера был пост с возгоранием свежего китайского кроссовера, а в этом видео из Вологды похожая ситуация случилась со старенькой немецкой Ауди, только без заблокировавшихся дверей и ремней безопасности. Пожарные прибыли всего через 6 минут (ролик обрезан). Никто не пострадал.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пожар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
991
оберлейтенант Час назад
там есть приколы с топливным фильтром на этих моделях.
ну то шо он под капотом, то пол беды. там соединения интересные.
плюс качество исполнения самого фильтра (оригинал уже и не найти, так подешевле и ставят) тупо гдет не выдержало давления и и пустило под конусом, сам конус на машине изношен

короче соединение по типу тормозных трубок и шлангов у того топливного фильтра, шайбочки-конусики.

ну и возраст резиновых шлангов там же под капотом.
вариантов много
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Седой Минуту назад
Приехали то быстро, видел машины которые сгорали совсем пока пожарка приезжала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Типа граф 22 минуты назад
Мда , тут только заднюю часть на запчасти .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася 2 часа назад
этому зубилу уже лет под сорок и пробег миллиард км похоже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей 2 часа назад
Приехали тут,шумят,собаке спать не дают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1479 постов (1497 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64570



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
"Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал кого-нибудь убить, но вскоре стоял и извинялся на камеру
"Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал...
Набирающие популярность в сообществах
Три способа как подловить лжеца
Три способа как подловить лжеца
Прорыв из окружения. Реальный эксперимент
Прорыв из окружения. Реальный эксперимент
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#история#аварии#факты#фильм#кот#милота#конфликт
#животные#в мире#Прикол#Юмор#авто аварии#полиция#забавно#Россия#истории#США
#люди#автомобили#интересно#интересное#ДТП#Автовсячина#кино#собака#Подмосковье#кошка
Скоро будем сами себя обеспечивать Скоро будем сами себя обеспечивать Давненько не было МКАДа, надо это исправлять Давненько не было МКАДа, надо это исправлять Больше похоже на спланированное самоубийство Больше похоже на спланированное самоубийство Не заметила натянутый трос и получила черепно-мозговую травму Не заметила натянутый трос и получила черепно-мозговую травму Затолкал легковушку под танк Затолкал легковушку под танк Отвалившееся колесо сбило пешеходов Отвалившееся колесо сбило пешеходов

На что жалуетесь?

Вернуться