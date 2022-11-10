Diamond T Cab Over Engine 931CN: суровый дизельный бескапотник из пятидесятых

Это Diamond T 931CN и он прекрасен. Вообще, люблю старые грузовики, есть в этой куче металла с запахом дизеля какая-то особая харизма. Он как будто говорит нам, хитро прищуриваясь – я еще вернусь. Когда встанут все эти ваши модные беспилотные электрички и задушенные мочевиной экологичные-высокотехнологичные, тогда вспомните про меня, я еще пригожусь.