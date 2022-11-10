Diamond T Cab Over Engine 931CN: суровый дизельный бескапотник из пятидесятых

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Этот Diamond T 931CN 1956 года выпуска представляет собой двухосную модель с кабиной над двигателем и, как говорят, принадлежал бывшему президенту и члену правления Американского исторического общества грузовиков Джорджу Краузе до того, как был выкуплен дилером по продаже в 2022 году.
Американский грузовик пятидесятых ассоциируется исключительной с капотной компоновкой, поэтому машина, которой посвящен сегодняшний пост – довольно большая редкость даже в США.
Это Diamond T 931CN и он прекрасен. Вообще, люблю старые грузовики, есть в этой куче металла с запахом дизеля какая-то особая харизма. Он как будто говорит нам, хитро прищуриваясь – я еще вернусь. Когда встанут все эти ваши модные беспилотные электрички и задушенные мочевиной экологичные-высокотехнологичные, тогда вспомните про меня, я еще пригожусь.
Конечно, всё это лирика, и будущее неумолимо берет своё. Уцелевшие раритеты теперь на почетной пенсии, развлекают посетителей выставок олдтаймеров, и тягать тяжести, наматывая на кардан десятки тысяч миль этот Даймонд уже не будет. Но чисто технически – он может работать и дальше.
Кабина намекает на суровый быт американского тракера из пятидесятых, здесь почти везде голый металл, трубки и провода. А еще тумблеры и куча всевозможных круглых приборов большая часть из которых механические.
По центру главной приборной панели находится воздушный манометр, явно намекая что он тут самый главный. Справа тахометр со счетчиком моточасов слева спидометр, прочие приборы находятся сверху над ветровым стеклом.
Любопытно, что зарезервированы места под указатели температуры в мостах. Самих указателей хоть и нет конкретно в этой машине, но в других версиях они были, и это в пятидесятые.
Что по комфорту? Для середины пятидесятых он здесь есть и прямо много. Кабина просторная, сиденье с торсионной подвеской, есть отопитель и спальная полка. Радио установлено кем-то из владельцев, а отсутствие дополнительных самодельных утеплителей внутри кабины намекает на то, что зимой в города типа Фарго, что в Северной Дакоте, на этом траке не ездили.
Для доступа к двигателю надо поднять кабину. Это можно сделать двумя способами – при заведенном двигателе от специального гидронасоса подъема кабины, если двигатель заглушен, то ручным рычажным приводом, по принципу домкрата. Так, а что там у нас под кабиной?
Рядный шестицилиндровый дизель Cummins NH220 объемом 12.2 литра развивает мощность 220 лошадиных сил и крутящий момент 822 Н·м. Обычный дизель-атмосферник. Механическая КПП с десятью передачами переднего хода.
Имеется даже некая «Система защиты тягача», выведенная на отдельный рычажок, вот только я не понял принцип её действия. Ниже флажок выбора состояния дороги. К переключателям подходят трубки, а не провода, так что исполнительные механизмы систем пневматические.
На машине можно конечно заметить и современные детали, типа задних светодиодных фонарей, но их не много, в основном всё – родное, еще той эпохи, когда суровым шоферам приходилось прикладывать немало усилий, управляя такой брутальной техникой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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