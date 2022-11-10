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Diamond T Cab Over Engine 931CN: суровый дизельный бескапотник из пятидесятых

Diamond T Cab Over Engine 931CN: суровый дизельный бескапотник из пятидесятых

Автор:
10 ноября 2022 08:54
Сообщество : Автомир
Метки: Diamond   авто   автомир   автомобили   грузовик   олдтаймер   ретро авто   тягач   
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Этот Diamond T 931CN 1956 года выпуска представляет собой двухосную модель с кабиной над двигателем и, как говорят, принадлежал бывшему президенту и члену правления Американского исторического общества грузовиков Джорджу Краузе до того, как был выкуплен дилером по продаже в 2022 году.

Источник:

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Метки: Diamond   авто   автомир   автомобили   грузовик   олдтаймер   ретро авто   тягач   
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1  комментарий
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Доктор Джонс 2 часа назад
Сразу вспоминается фильм "Конвой"...
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