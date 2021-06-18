FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8011 постов • 721 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Спальное место в высокой кабине: очень странный грузовик из пятидесятых

Спальное место в высокой кабине: очень странный грузовик из пятидесятых (8 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 08:38
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   ретро авто   ретро техника   тягач   
1543
8
1
В последние годы своего существования компания Corbitt, давно позабытый производитель грузовиков, создала машину с очень странной кабиной. С тех пор прошло семьдесят лет, но даже в наши дни грузовик не перестает всех удивлять своей внешностью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   ретро авто   ретро техника   тягач   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Кот Баюн 2 часа назад
Перед такой кабиной не то что на легковушке, даже на Камазе не стоит подлезать (не заметит) :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
speaktr-st Полчаса назад
Так и не показали, как открыть дверь, если ручка на высоте 2,5 метра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
487
Denis speaktr-st 15 минут назад
А стремянка зачем :-). Еще подозреваю многие ведро подставляли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Mi Vacuum Cleaner G9 - высокое качество по разумной цене Mi Vacuum Cleaner G9 - высокое качество по разумной цене «Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика «Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика Автомобили, официально признанные частью истории США Автомобили, официально признанные частью истории США Уникальный грузовик "Big Red" восстановили за огромные деньги, но держат машину в секрете Уникальный грузовик "Big Red" восстановили за огромные деньги, но держат машину в секрете Двухместный «квадроцикл» 1900 года, сохранившийся в единственном экземпляре Двухместный «квадроцикл» 1900 года, сохранившийся в единственном экземпляре Fiat 500 C Ollearo — симпатичный 70-летний шестиколесный грузовичок Fiat 500 C Ollearo — симпатичный 70-летний шестиколесный грузовичок
zaMKADpride

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

332073



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
20 исторических фактов и фотографий, за которые сегодня на вас подадут в суд
5
136
20 исторических фактов и фотографий, за которые сегодня на вас подадут в суд
﻿
До 21-го не продавать: кто и как теперь может приобрести оружие
До 21-го не продавать: кто и как теперь может приобрести оружие
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#сша#дтп#в мире#забавно#факты#кино#смешно
#фото#интересно#приколы#люди#фотографии#аварии#подборка приколов#авто аварии#комментарии#автомир
#подборка#история#картинки#интересное#Россия#автомобили#подборка фото#прикольные фото#сатира#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться