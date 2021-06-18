Пассажирская часть сиденья раскладывалась, образуя собой фактически двуспальную кровать. Насколько это было удобно, сказать сложно. Во время стоянки еще можно было поспать, но в движении – такая себе идея. Кстати, в собранном виде сиденье вмещало сразу четырёх человек в ряд. Пятый отдельно сидел на водительском.