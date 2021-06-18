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В последние годы своего существования компания Corbitt, давно позабытый производитель грузовиков, создала машину с очень странной кабиной. С тех пор прошло семьдесят лет, но даже в наши дни грузовик не перестает всех удивлять своей внешностью.
Буквально на днях один из пабликов ВК разместил фото раннего Corbitt D 800, собравшее множество комментариев. От смешных, типа – «как в него залезать, с лестницы запрыгивать?», до попыток разобраться, зачем сделали такую высокую кабину.
Глядя на высоту дверной ручки, у меня тоже возник вопрос – стремянка предусматривалась в штатной комплектации, или была в виде опции? Ну а теперь серьёзно – зачем понадобилась такая необычная кабина.
В конце сороковых годов двадцатого века все без исключения американские компании производители грузовиков бились над важной проблемой – оборудованием спального места непосредственно в самой машине.
Эпоха, когда «фуры» на дальнее расстояние ехали поездом, а водители отдыхали в комфортном вагоне-салоне уходили в небытие. Штаты обрастали сетью скоростных автомагистралей, дальнобойщики преодолевали тысячи километров уже своим ходом. Спать им было негде.
В поисках подходящего варианта каждый выдумывал что-то своё. Кто-то пристраивал «будку» за кабиной, кто-то прямо в полуприцепе спальник оборудовал, а Корбит решили сделать лежак в «горбу» под ветровым стеклом.
В поисках подходящего варианта каждый выдумывал что-то своё. Кто-то пристраивал «будку» за кабиной, кто-то прямо в полуприцепе спальник оборудовал, а Корбит решили сделать лежак в «горбу» под ветровым стеклом.
Пассажирская часть сиденья раскладывалась, образуя собой фактически двуспальную кровать. Насколько это было удобно, сказать сложно. Во время стоянки еще можно было поспать, но в движении – такая себе идея. Кстати, в собранном виде сиденье вмещало сразу четырёх человек в ряд. Пятый отдельно сидел на водительском.
За характерную внешность грузовик прозвали Tall Boy, «Высокий парень». В нижней части, по бокам от мотора находятся вместительные багажники. Доступ к самому двигателю нельзя назвать удобным. Боковые лючки позволяли сделать только мелкий ремонт, для более серьёзной работы приходилось разбирать в кабине пол. Покатый передок ухудшал обзорность.
Производство «Высокого парня» началось в 1951, завершилось в 1953-м, причем дизайн кабины постоянно менялся, а её высота уменьшалась. Самые первые версии оказались слишком неудобными.
До наших дней уцелело менее десятка таких грузовиков, из примерно пяти сотен общего тиража. На ходу находятся всего два, ранний D800, самый высокий вообще остался в единственном экземпляре, теперь он – желанный гость на любой выставке ретро техники.
До наших дней уцелело менее десятка таких грузовиков, из примерно пяти сотен общего тиража. На ходу находятся всего два, ранний D800, самый высокий вообще остался в единственном экземпляре, теперь он – желанный гость на любой выставке ретро техники.
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