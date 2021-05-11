FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 7870 постов • 720 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Уникальный грузовик "Big Red" восстановили за огромные деньги, но держат машину в секрете

Уникальный грузовик "Big Red" восстановили за огромные деньги, но держат машину в секрете (12 фото)

Автор:
11 мая 2021 08:57
Сообщество : Автомир
Метки: ford   авто   автомир   автомобили   грузовик   тягач   фура   
366
12
Долгое время этот огромный газотурбинный Ford, прозванный «Красным великаном» (Big Red) считался утерянным. Лишь совсем недавно стало известно, что машина не просто сохранилась, а полностью отреставрирована и находится в частной коллекции, но владелец не очень-то желает показывать его широкой публике.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: ford   авто   автомир   автомобили   грузовик   тягач   фура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни Необычная система полного привода при помощи ременной передачи, разработанная в 50-х Необычная система полного привода при помощи ременной передачи, разработанная в 50-х Выставки по всей Америке и нелегальные гонки в Перу: нелегкая судьба Shelby GT350 R Выставки по всей Америке и нелегальные гонки в Перу: нелегкая судьба Shelby GT350 R «Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика «Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика Ford Mustang в стиле блокбастера «Аватар» победил на тюнинг-шоу в Дубае Ford Mustang в стиле блокбастера «Аватар» победил на тюнинг-шоу в Дубае Как в Ford решили вернуть Bronco, и при чем тут дрэг-рейсинг Как в Ford решили вернуть Bronco, и при чем тут дрэг-рейсинг
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

320092



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 комиксов, которые поймут только кошатники
0
37
16 комиксов, которые поймут только кошатники
Размер имеет значение... Решающее значение
2
62
Размер имеет значение... Решающее значение
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Немного обо всём. 2 часть
0
0
Немного обо всём. 2 часть
Пьеса Горького «На дне» как острая социально-философская драма
0
2
Пьеса Горького «На дне» как острая социально-философская драма
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#люди#в мире#интересное#приколы#жизнь#забавно#позитив
#Юмор#СССР#фотографии#прикол#красота#подборка#сша#9 мая#космос#шоу бизнес
#интересно#Россия#картинки#природа#животные#кино#прикольные#ВОВ#мемы#день победы

На что жалуетесь?

Вернуться