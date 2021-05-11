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Долгое время этот огромный газотурбинный Ford, прозванный «Красным великаном» (Big Red) считался утерянным. Лишь совсем недавно стало известно, что машина не просто сохранилась, а полностью отреставрирована и находится в частной коллекции, но владелец не очень-то желает показывать его широкой публике.
Шестидесятые были эпохой смелых экспериментов и поисков альтернативы двигателям внутреннего сгорания. Футуристы вовсю мечтали о водороде и даже компактных ядерных реакторах, а инженеры воплощали в металле газотурбинные машины.
Впереди планеты всей, разумеется, были США, где попытки нахлобучить газотурбинную силовую установку на всё что движется начались вскоре после её появления. И хоть дальше опытных образцов дело не шло, создавая очередной концепт «машины будущего», турбину в ней видели по умолчанию.
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В 1964 году на автомобильную выставку в Нью Йорк приехал гигантский автопоезд, сделанный компанией Ford. Официально он назывался Ford Gas Turbine Truck, но за исполинские размеры и двухцветную окраску с преобладанием красного получил прозвище Big Red. Красный великан.
Газотурбинная установка мощностью 600 лошадиных сил позволяла машине двигаться со скоростью 115 км/час при полной массе в 77 тонн. Габариты автопоезда – длинна 31 метр, высота 4 метра, ширина около 2.7 метров. Небывалый уровень комфорта в кабине, где водитель мог даже стоять в полный рост, вызывал зависть у всех американских дальнобойщиков.
Кстати, именно Big Red стал первым в мире грузовиком с пневмоподвеской кабины и ровным в ней полом. При открытии дверей автоматически выезжала лестница, по которой водители забирались внутрь. Двери могли открываться с пульта.
Несколько последующих тел грузовик колесил по всей стране, своим ходом, пока в 1970 году на выставке The Omni в Атланте не произошла фатальная оплошность.
Техники забыли залить в гидросистему масло. Водитель об этом не знал, ничего не проверил готовясь к поездке в Детройт, просто запустил двигатель. Поработав пару минут на сухую, турбина приказала долго жить прямо на выезде с выставки. Оставалось только буксировать великана, но на одной из трасс в Северной Каролине сломался и тягач.
Техники забыли залить в гидросистему масло. Водитель об этом не знал, ничего не проверил готовясь к поездке в Детройт, просто запустил двигатель. Поработав пару минут на сухую, турбина приказала долго жить прямо на выезде с выставки. Оставалось только буксировать великана, но на одной из трасс в Северной Каролине сломался и тягач.
Неподалёку была база гоночной команды Холман-Муди, с которой в те времена сотрудничал Форд, компания попросила их на время приютить грузовик на своей базе. Впоследствии у них произошли разногласия, но до этого Генри Форд младший отправил Холману официальное письмо, которым фактически отказался от грузовика, разрешив H&М распоряжаться им по своему усмотрению. Поняв, что использовать этот мастодонт, еще и без мотора, для нужд гоночной команды не выйдет, сам тягач выставляют на продажу.
В начале восьмидесятых следы грузовика теряются, о нем нет никаких упоминаний, нигде, и ценители ретро-техники уже смирились с мыслью, что уникальный концепт потерян навсегда.
В 2020 году журналисты издания The Drive узнают случайно, что схожую по описаниям с «Красным великаном» машину люди сравнительно недавно видели в Мичигане. Долгие поиски завершаются удачей, The Drive находит владельца. Уникальный грузовик цел и прекрасно выглядит.
В 2020 году журналисты издания The Drive узнают случайно, что схожую по описаниям с «Красным великаном» машину люди сравнительно недавно видели в Мичигане. Долгие поиски завершаются удачей, The Drive находит владельца. Уникальный грузовик цел и прекрасно выглядит.
На его реставрацию владелец потратил более 10 лет и какую-то невообразимую сумму денег. Он даже привлек заводских специалистов, работавших над турбиной для создания аналогичного агрегата, взамен разрушенного. Даже не представляю, во сколько ему обошелся ремонт.
Специально для хранения грузовика был построен большой ангар на участке, но показывать свою машину публике хозяин он не желает, сам предпочитая остаться анонимным. На первый взгляд странное решение сам владелец объясняет так – гонять грузовик на выставки просто так уже не выйдет.
Специально для хранения грузовика был построен большой ангар на участке, но показывать свою машину публике хозяин он не желает, сам предпочитая остаться анонимным. На первый взгляд странное решение сам владелец объясняет так – гонять грузовик на выставки просто так уже не выйдет.
Другие времена, всё стало сложно, нужна куча разрешений на негабарит. Причем речь идет о самой «голове», прицепы судя по всему давно и безвозвратно утеряны. А превращать свой дом в место паломничества любителей ретро грузовиков он не хочет, и это как раз понятно. Впрочем, владелец допускает, что однажды «Красный великан» займет своё достойное место в самом музее Ford.
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