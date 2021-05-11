На его реставрацию владелец потратил более 10 лет и какую-то невообразимую сумму денег. Он даже привлек заводских специалистов, работавших над турбиной для создания аналогичного агрегата, взамен разрушенного. Даже не представляю, во сколько ему обошелся ремонт.



Специально для хранения грузовика был построен большой ангар на участке, но показывать свою машину публике хозяин он не желает, сам предпочитая остаться анонимным. На первый взгляд странное решение сам владелец объясняет так – гонять грузовик на выставки просто так уже не выйдет.