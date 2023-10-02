Прохожий остановил неуправляемый КамАЗ с щебнем в Тюмени

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Водитель оставил КамАЗ на парковке и вышел из кабины, но, видимо, не поставил его на ручник. Неуправляемый большегруз покатился в сторону жилого дома и успел протаранить ворота двора.
К счастью, его заметил проходящий мимо мужчина, запрыгнул в кабину и остановил грузовик. Подоспевший водитель, судя по видео, в момент ЧП отвлекся, так как говорил по телефону.
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