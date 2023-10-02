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Прохожий остановил неуправляемый КамАЗ с щебнем в Тюмени

Прохожий остановил неуправляемый КамАЗ с щебнем в Тюмени

Автор:
02 октября 2023 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Камаз   авто   в Тюмени   неуправляемый КамАЗ   с щебнем   
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Водитель оставил КамАЗ на парковке и вышел из кабины, но, видимо, не поставил его на ручник. Неуправляемый большегруз покатился в сторону жилого дома и успел протаранить ворота двора.

К счастью, его заметил проходящий мимо мужчина, запрыгнул в кабину и остановил грузовик. Подоспевший водитель, судя по видео, в момент ЧП отвлекся, так как говорил по телефону.

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Метки: Видео   Камаз   авто   в Тюмени   неуправляемый КамАЗ   с щебнем   
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11  комментариев
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36k
Dobry vojak Svejk Час назад
Будем честными - камазюку затормозил бордюр . Но парню уважение - не растерялся и решение принял верное !
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23k
ЦСКА 17 минут назад
Водителя КАМАЗа, надо выипать в три рода! Хорошо что беды не случилось и на пути неуправляемого самосвала, оказались железные ворота а не детишки.....
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540
Руслан 23 минуты назад
Водила попал на ремонт ворот и серебристого седана =) Мужик красавчик конечно!
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60k
pynh Полчаса назад
камаз остановился сам
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12k
ron Полчаса назад
В итоге с парня взыскали стоимость ремонта ворот. )))
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56k
dima423 43 минуты назад
ну он вроде бы и сам остановился)) но так молодец, да))
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2k
Vergüenza Ajena 58 минут назад
А мог бы и паровозик из припаркованных авто собрать.
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2k
Провокатор Час назад
Водила потом.
"А где барсеточка с дофигалионом рублей? Она на торпеде лежала."
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Так водила так и не перестал по телефону болтать и не прибавил шаг даже после того как увидел, что произошло. Видимо, даже в этот момент у этого утырка были более важные дела.
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126
Феличита Цыц тут у меня 43 минуты назад
теперь у него стало на одно важное дело больше - ворота чинить и ущерб возмещать
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