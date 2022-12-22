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Водитель «КамАЗа» ехал по проспекту Победы, хотел повернуть на улицу Степана Разина, он протаранил несколько автомобилей и сбил девушку, которая шла по пешеходной зоне.
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От полученных травм жительница Оренбурга 2001 года рождения скончалась на месте.
61-летний водитель «КамАЗа» находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружено 1,137 промилле алкоголя.
Виновник ДТП задержан, возбуждено уголовное дело. Завтра, 23 декабря, в суде ему будет вынесена мера пресечения.
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Предложения конкретные какие? Куда кроме Фишек написали? В Спортлото? Что сделали для снижения уровня ДТП и смертей на дороге?
Я пишу как есть и что можно сделать любому. А Вы?
Вы не просто демагог, Вы популист. Пустые слова, но так принятые большинству, которое не хочет ничего менять, но обязательно ждет перемен.
УК РФ Статья 105. Убийство
1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, -
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет
УК РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет
Что за убийство можно сесть на 6-7-8 лет, что всего на год меньше получить за пьяное ДТП.