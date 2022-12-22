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Авария дня. В Оренбурге пьяный водитель «КамАЗа» погубил молодую девушку

Авария дня. В Оренбурге пьяный водитель «КамАЗа» погубил молодую девушку

Автор:
22 декабря 2022 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: КамАЗ   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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Водитель «КамАЗа» ехал по проспекту Победы, хотел повернуть на улицу Степана Разина, он протаранил несколько автомобилей и сбил девушку, которая шла по пешеходной зоне.
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Метки: КамАЗ   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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17  комментариев
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21k
babuby Час назад
Лично я, для себя, квалифицирую это как умышленное убийство + умышленное повреждение чужого имущества! Думаю должно быть так: сел пьяным за руль = умышленное.
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18k
сергей костюнин 5 минут назад
Бухой , расстрел
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4k
Горожанин 40 минут назад
Не будут у нас пьяных за рулём судить как убийц. Всегда будет самое мягко наказание. Законы не изменят. Потому представители власти больше всех пью за рулём и они понимают, что ужесточение закона - это, в первую очередь, может быть против них.
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8k
Борис Карабанов 59 минут назад
Пашаев вряд ли пойдёт защищать, а это значит, что завтра уже никто не вспомнит об этом происшествии, а через 2-3 года водитель выйдет по УДО.
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62k
SWALLOW Час назад
За наезд на пешехода по пьяни и смерть , следует судить как за умышленное убийство .
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3k
pinbalist Час назад
Намотать на колесо его же Камаза
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6k
Том Сойер Час назад
Казнить ублюдка!!!!
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Олег

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