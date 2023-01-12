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Авария дня. Страшное ДТП с участием пассажирского автобуса и КамАЗа в Краснодарском крае

Авария дня. Страшное ДТП с участием пассажирского автобуса и КамАЗа в Краснодарском крае

Автор:
12 января 2023 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: КамАЗ   аварии   авария дня   авто   автобус   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Армавире на федеральной автодороге «Кавказ» произошло столкновение автобуса ПАЗ и КамАЗа. Один человек погиб и ещё семеро получили травмы.
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Метки: КамАЗ   аварии   авария дня   авто   автобус   видео   дтп   смертельное дтп   
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10  комментариев
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
я таких уродов много встречаю - летят на большегрузах, словно с маникюра на гейпарад торопятся. И, почти во всех случаях за рулём молодое чучело - как на зарЭзанных приорах...
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4k
Vlad 18 минут назад
Был в Краснодаре, это пц как там ездят, правил нет вообще никаких. Прямо на въезде по Ростовке обочечники едут в два ряда, т.е. на обочине типа ещё две полосы.
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22k
Inter 2 часа назад
красный для камаза загорелся на 7 секунде,когда его и в помине на перекрестке нет..либо тормоза,либо долбится в глаза.. и интересно,что за зеленый зажегся,это стрелка,очень ярко как то??
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4k
Петр 2 часа назад
На камазе придурок на совсем красный летел. такой хрен остановишь.
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52k
Олег 2 часа назад
за перегруз и превышение надо анально наказывать камазиста и начальника местного гаи.
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32k
Fat Lynx 3 часа назад
бля! куда так торопиться?
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24k
Serg2001 4 часа назад
Груженный с горочкой... Куда он так летел?... (
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4k
Дмитрий ! 4 часа назад
Сук, уже было такое и тоже с щебнем.
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32k
Snork Snorkoff 4 часа назад
от же мудятел ((
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131
lex lemin 4 часа назад
пздц
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Олег

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