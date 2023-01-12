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В Армавире на федеральной автодороге «Кавказ» произошло столкновение автобуса ПАЗ и КамАЗа. Один человек погиб и ещё семеро получили травмы.
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Сообщается, что водитель КамАЗа на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поворачивающим автобусом ПАЗ.
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Один из пассажиров автобуса погиб на месте. Водители и пятеро пассажиров автобуса попали в больницу.
Среди пострадавших 8-летняя девочка, она получила закрытый перелом правой ключицы со смещением.
Среди пострадавших 8-летняя девочка, она получила закрытый перелом правой ключицы со смещением.
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Как сообщили в администрации города, трое человек находятся в реанимации: за их жизни борются врачи.
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