FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11816 постов • 839 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Не свое — не жалко: пьяный гонщик на Infiniti любовницы снес Mercedes

Не свое — не жалко: пьяный гонщик на Infiniti любовницы снес Mercedes

Автор:
30 сентября 2023 09:37
Сообщество : Автомир
Метки: Infiniti   Mercedes   Видео   авария   авто   пьяный гонщик   
1352
1
1

Петербуржец забрал иномарку у любовницы и решил полихачить, но удача не сопутствовала ему — мужчина врезался на полной скорости в Mercedes.

Инцидент произошел в Петербурге на площади Победы



Нарушитель вел машину одной рукой, а второй, вероятно, снимал гонку на телефон. Владелица Infiniti подтвердила, что за рулем сидел ее 27-летний кавалер.

По предварительным данным, он был пьян и ехал домой. Травм гонщик не получил.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Infiniti   Mercedes   Видео   авария   авто   пьяный гонщик   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
ЦСКА 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1163060



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Пускай закроет рот и живёт в своей Испании»: российский тренер жёстко высказалась об уехавшей Елене Исинбаевой
«Пускай закроет рот и живёт в своей Испании»: российский тренер жёстко высказалась об...
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Комик Слава Комиссаренко собрался разводиться с женой-вебкамщицей
Комик Слава Комиссаренко собрался разводиться с женой-вебкамщицей
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году по заказу компании Gaming Heads
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году...
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Автовсячина#животные#интересно#позитив#дети#Китай#Разное#собака
#машина#автомир#Прикол#забавно#США#аварии#авто аварии#криминал#подборка#Россия
#автомобили#Юмор#интересное#история#ДТП#девушки#Москва#смешно#Жизнь#полиция
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) Дилерский центр Mercedes-Benz в масштабе 1:18 выглядит как настоящий Дилерский центр Mercedes-Benz в масштабе 1:18 выглядит как настоящий Авария на съёмках нового сезона «Гранд Тур», которая отправила Джеймса Мэя в больницу Авария на съёмках нового сезона «Гранд Тур», которая отправила Джеймса Мэя в больницу Дедушка современного S63: потрясающий Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG из Аффальтербаха Дедушка современного S63: потрясающий Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG из Аффальтербаха Безумный лимузин-драгстер Mercedes-Benz с реактивным двигателем Безумный лимузин-драгстер Mercedes-Benz с реактивным двигателем Немцы из компании Delta 4x4 превратили Mercedes G-Class в «снегоход» на гусеницах Немцы из компании Delta 4x4 превратили Mercedes G-Class в «снегоход» на гусеницах

На что жалуетесь?

Вернуться