Не свое — не жалко: пьяный гонщик на Infiniti любовницы снес Mercedes

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Петербуржец забрал иномарку у любовницы и решил полихачить, но удача не сопутствовала ему — мужчина врезался на полной скорости в Mercedes.
Инцидент произошел в Петербурге на площади Победы
Нарушитель вел машину одной рукой, а второй, вероятно, снимал гонку на телефон. Владелица Infiniti подтвердила, что за рулем сидел ее 27-летний кавалер.
По предварительным данным, он был пьян и ехал домой. Травм гонщик не получил.
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