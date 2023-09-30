Не свое — не жалко: пьяный гонщик на Infiniti любовницы снес Mercedes

Инцидент произошел в Петербурге на площади Победы

Нарушитель вел машину одной рукой, а второй, вероятно, снимал гонку на телефон. Владелица Infiniti подтвердила, что за рулем сидел ее 27-летний кавалер.



По предварительным данным, он был пьян и ехал домой. Травм гонщик не получил.