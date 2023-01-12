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Дилерский центр Mercedes-Benz в масштабе 1:18 выглядит как настоящий

Дилерский центр Mercedes-Benz в масштабе 1:18 выглядит как настоящий

Автор:
12 января 2023 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   видео   диорама   моделизм   
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Масштабные модели живут своей собственной жизнью. Реализм исходит от воображения моделиста и его умения создавать миниатюры со сложной детализацией. Взгляните на потрясающую диораму дилерского центра Mercedes-Benz в масштабе 1:18.

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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   видео   диорама   моделизм   
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