Дилерский центр Mercedes-Benz в масштабе 1:18 выглядит как настоящий

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Масштабные модели живут своей собственной жизнью. Реализм исходит от воображения моделиста и его умения создавать миниатюры со сложной детализацией. Взгляните на потрясающую диораму дилерского центра Mercedes-Benz в масштабе 1:18.
На канале Miniature Automobiles появилась видеопрезентация диорамы дилерского центра Mercedes-Benz. Блогер Нищай Шарма постарался повторить его устройство в масштабе 1:18, разместив внутри мебель, телевизор, настенные плакаты и прочий миниатюрный декор. И, разумеется, нашлось место всей его обширной коллекции моделек Mercedes-Benz, включая внедорожники и Mercedes-Maybach.
Параллельно он распаковал модельки автомобилей, отличающиеся высокой детализацией как снаружи, так и внутри — и дилерский центр в этом от них не отстает.
После того как первые автомобили выстроились перед зданием, к нему подъезжает Sprinter, выгружая коробки с крошечной мебелью. Внутри появляются диваны и столик, телевизор, ковры и настенные изображения Mercedes-Benz. Реализма добавляют теплое освещение и имитация паркета в лаунж-зоне.
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