Путин потребовал остановить цены на бензин и дизель

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В ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин потребовал от правительства и нефтяных компаний оперативнее реагировать на ситуацию с ценами на топливо на внутреннем рынке.
«Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», — заявил глава государства.
По его словам, профильным ведомствам нужно более эффективно реагировать на сложившуюся ситуацию, так как на сегодняшний день принятые меры не сдерживают розничные цены на бензин и дизель.
«Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что у властей и нефтяников сегодня разные цели. У последних в приоритете прибыль, поэтому они отправляют свою продукцию на экспорт.
Для регулирования ситуации президент предложил воспользоваться опытом, который был успешно применён в других отраслях. Например, в сегменте удобрений. Он пояснил, что, хотя это разные отрасли со своей спецификой, принципиальной разницы при введении ограничительных мер нет.
В конце сентября для сдерживания цен на топливо правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля. Изначально предполагалось, что мера будет временной, однако позднее замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что на сегодняшний день ограничения считаются бессрочными.
По его словам, профильным ведомствам нужно более эффективно реагировать на сложившуюся ситуацию, так как на сегодняшний день принятые меры не сдерживают розничные цены на бензин и дизель.
«Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что у властей и нефтяников сегодня разные цели. У последних в приоритете прибыль, поэтому они отправляют свою продукцию на экспорт.
Для регулирования ситуации президент предложил воспользоваться опытом, который был успешно применён в других отраслях. Например, в сегменте удобрений. Он пояснил, что, хотя это разные отрасли со своей спецификой, принципиальной разницы при введении ограничительных мер нет.
В конце сентября для сдерживания цен на топливо правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля. Изначально предполагалось, что мера будет временной, однако позднее замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что на сегодняшний день ограничения считаются бессрочными.
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Метки: АЗС Автовсячина Путин Россия авто автомир автомобили бензин машина цены
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