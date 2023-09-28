Путин потребовал остановить цены на бензин и дизель

«Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», — заявил глава государства.



По его словам, профильным ведомствам нужно более эффективно реагировать на сложившуюся ситуацию, так как на сегодняшний день принятые меры не сдерживают розничные цены на бензин и дизель.



«Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — отметил Путин.



Он подчеркнул, что у властей и нефтяников сегодня разные цели. У последних в приоритете прибыль, поэтому они отправляют свою продукцию на экспорт.



Для регулирования ситуации президент предложил воспользоваться опытом, который был успешно применён в других отраслях. Например, в сегменте удобрений. Он пояснил, что, хотя это разные отрасли со своей спецификой, принципиальной разницы при введении ограничительных мер нет.



В конце сентября для сдерживания цен на топливо правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля. Изначально предполагалось, что мера будет временной, однако позднее замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что на сегодняшний день ограничения считаются бессрочными.