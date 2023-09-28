FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11804 поста • 838 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Путин потребовал остановить цены на бензин и дизель

Путин потребовал остановить цены на бензин и дизель

Автор:
28 сентября 2023 11:34
Сообщество : Автомир
Метки: АЗС   Автовсячина   Путин   Россия   авто   автомир   автомобили   бензин   машина   цены   
939
1
В ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин потребовал от правительства и нефтяных компаний оперативнее реагировать на ситуацию с ценами на топливо на внутреннем рынке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: АЗС   Автовсячина   Путин   Россия   авто   автомир   автомобили   бензин   машина   цены   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Геннадий Час назад
каждый год он это требует)) уже даже не смешно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
sos1960sos 14 минут назад
Постой, Воробьёв, придержи свой Лукойл! И Сечин нажми на тормоза. Запрет свой последний, две тышшы четвёртый спешу показать вам на глаза...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Grandelo Полчаса назад
Он и пенсионный возраст клялся не поднимать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick 42 минуты назад
третий десяток лет темнейший требует остановить рост цен на гсм, но те цены чхали на его заявления.
зы зато зарплатку себе поднял, а нам коммуналку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
701
Шурман 45 минут назад
Путин ты Европу довел :) дизель 1.90 евро :) Вот блин наделал всяких санкций теперь хоть за руль не садись :))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30
Сергей 49 минут назад
Тут просто обязан появиться видосик "Жванецкий про коррупцию". Жаль, кармы нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
FatZilla 52 минуты назад
Любые попытки снизить цены на что либо заканчиваются только одним - цены растут ещё больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
BuG 55 минут назад
А может государство просто акцизы на горючку снизит? Больше половины стоимости занимают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
Высший в Интернете 56 минут назад
Скажите карма в коментах поднимается ? Можно попробовать нажмите ктонибуть + мне ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 58 минут назад
потребовал...очередная показуха на публику для любителей лапши на уши,они схавают. так что спасибо,поржал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Б.Касторский 59 минут назад
Понятно. Думаете поможет? Сколько я слышал о ценах на бензин и тоже каждый раз поражаюсь как же так! Никто не понимает как, но цены растут! Правда сейчас "эксперты" объяснят сколько стоит бензин на Западе и мы сможем спокойно воспринять очередное повышение и непонимание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14635



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и ушёл по своим делам
В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и...
"Россия должна сильно постараться": иноагент Смольянинов* озвучил своё условие для возвращения на Родину
"Россия должна сильно постараться": иноагент Смольянинов* озвучил своё условие для...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Автопробки, воришки, национальные особенности: нюансы отдыха, о которых не принято рассказывать
Автопробки, воришки, национальные особенности: нюансы отдыха, о которых не принято...
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#ДТП#интересно#забавно#истории#факты#Москва#девушки
#машина#животные#интересное#авто аварии#Прикол#позитив#кино#деньги#полиция#знаменитости
#автомобили#Юмор#аварии#Автовсячина#история#Ynews#милота#Россия#кража#сарказм
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Старый Pontiac Fiero превратили в копию Lamborghini Diablo и выставили на продажу за 30 000 $ Старый Pontiac Fiero превратили в копию Lamborghini Diablo и выставили на продажу за 30 000 $ Самая большая в мире зарядная станция для электрокаров Самая большая в мире зарядная станция для электрокаров Китайцы продемонстрировали возможности гибридного водоплавающего внедорожника Китайцы продемонстрировали возможности гибридного водоплавающего внедорожника 2500-сильный гиперкар родом из Словении 2500-сильный гиперкар родом из Словении Конкурент Lada Vesta NG в лице Toyota появился в продаже в России Конкурент Lada Vesta NG в лице Toyota появился в продаже в России

На что жалуетесь?

Вернуться