КамАЗ представил первый карьерный самосвал-беспилотник

Машина предназначена для добычи полезных ископаемых. Грузоподъёмность беспилотника составляет 27 тонн. Его отличительные особенности – челночный режим движения, гибридная силовая установка, полный привод и управляемость всех мостов. Кроме того, в оснащении нового карьерного самосвала имеются GSM-антенны и навигация.



Сейчас «Юпитер 30» проходит тестовые испытания в научно-техническом центре «КамАЗ». Опытная эксплуатация намечена на начало следующего года.