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КамАЗ представил первый карьерный самосвал-беспилотник

КамАЗ представил первый карьерный самосвал-беспилотник

Автор:
27 сентября 2023 13:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Беспилотник   Камаз   Россия   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   самосвал   
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Самосвал обладает уникальными характеристиками, которым нет аналогов в мире. Он предназначен для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии.

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Метки: Автовсячина   Беспилотник   Камаз   Россия   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   самосвал   
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20  комментариев
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11k
Б.Касторский Час назад
Для вахтовиков идеально конечно. Камаз удивительно неприхотливая машина, надеюсь, и в беспилотном исполнении будет такой же. А вот на счет первого, а Белаз разве пару лет назад не пытался нечто подобное сделать?
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3k
Алекс 8 минут назад
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1k
DDM 11 минут назад
"Он предназначен для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии."

Любая территория, на которой работает беспилотный КАМАЗ, со временем становится безлюдной.
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7k
vasilykopkov 15 минут назад
Красивая хрень.
И что удивительно - ещё и ездит, в отличие, например, от сверхскоростного "Белоруся"....
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76
ruslan d Час назад
Стильная штука
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86
Феличита ruslan d 36 минут назад
да, как минимум за дизайн 5!
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76
ruslan d Феличита Полчаса назад
Да , ну и зная КамАЗ , можно надеяться , что там и по ходовым качествам будет норм ...
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26k
Сталкер Час назад
Полчаса новость на сайте, а до сих пор ещё никто не погадил. Странно...
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0
распредвал Сталкер 19 минут назад
Х- уй завёрнутый в газету вам заменит сигарету !
А завёрнутый в пакет заменяет шпингалет .
А завёрнутый в пальто , заменяет целых сто.
В.В. Путин .
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