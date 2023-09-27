КамАЗ представил первый карьерный самосвал-беспилотник

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Самосвал обладает уникальными характеристиками, которым нет аналогов в мире. Он предназначен для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии.
Машина предназначена для добычи полезных ископаемых. Грузоподъёмность беспилотника составляет 27 тонн. Его отличительные особенности – челночный режим движения, гибридная силовая установка, полный привод и управляемость всех мостов. Кроме того, в оснащении нового карьерного самосвала имеются GSM-антенны и навигация.
Сейчас «Юпитер 30» проходит тестовые испытания в научно-техническом центре «КамАЗ». Опытная эксплуатация намечена на начало следующего года.
Сейчас «Юпитер 30» проходит тестовые испытания в научно-техническом центре «КамАЗ». Опытная эксплуатация намечена на начало следующего года.
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Любая территория, на которой работает беспилотный КАМАЗ, со временем становится безлюдной.
И что удивительно - ещё и ездит, в отличие, например, от сверхскоростного "Белоруся"....
А завёрнутый в пакет заменяет шпингалет .
А завёрнутый в пальто , заменяет целых сто.
В.В. Путин .