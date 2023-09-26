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Попытка угнать от полиции оказалась фатальной

Попытка угнать от полиции оказалась фатальной

Автор:
26 сентября 2023 08:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В ночь на 23 сентября в Чите не имевший прав водитель автомобиля Волга пытался уйти от полицейского преследования, не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести, а два его пассажира погибли.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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828
Илья Час назад
Мир отсеивает тупиковые ветки эволюции.
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8k
Дмитрий 5 минут назад
Идиот какой то придумал заголовок. Сам то читал, что придумал?
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
Была статья которая могла закончится условным, а теперь двойное убийство ...
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990
Сергей Полчаса назад
Вот поэтому напрягает меня, когда за рулём не я и не знаю степень адекватности водителя,почти ничего не сделать если фляга засвистит.
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96
ruslan d Полчаса назад
При том за вождение без прав ему особо ничего бы не было ...
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27k
Matrosskin Час назад
Главное - люди не пострадали. Столбу нужно выдать премию
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