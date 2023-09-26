Попытка угнать от полиции оказалась фатальной

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В ночь на 23 сентября в Чите не имевший прав водитель автомобиля Волга пытался уйти от полицейского преследования, не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести, а два его пассажира погибли.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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