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Экстремал Блейк Уилки прокатился по Тихуане в стиле Джимханы Кена Блока

Экстремал Блейк Уилки прокатился по Тихуане в стиле Джимханы Кена Блока

Автор:
22 сентября 2023 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Блейк Уилки   Джимхана   Тихуана   авто   автомир   автомобили   гонки   машина   экшен   
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Известный экстремал из США Блейк Уилки и его команда Shreddy Life опубликовали новый видеоролик в стиле «Джимханы». Уилки катается по мексиканской Тихуане на багги, стилизованной под Volkswagen Beetle, изучая городские достопримечательности.

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Метки: Автовсячина   Блейк Уилки   Джимхана   Тихуана   авто   автомир   автомобили   гонки   машина   экшен   
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3  комментария
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4k
Петр 2 часа назад
вот это зачот!
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6k
Трям 2 часа назад
Скучно, однотипно, затянуто.
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Добрый Бабайка

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