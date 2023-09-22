Экстремал Блейк Уилки прокатился по Тихуане в стиле Джимханы Кена Блока

Сам Блейк Уилки утверждает, что его рейдовый багги с собственным именем Bug, который стал главным героем видео, — единственный в мире, но технических характеристик не приводит. Судя по видео, внедорожный суперкар построен по основным канонам этого жанра с мощным мотором, энергоёмкой длинноходной подвеской и спартанским салоном.



Достоинства Bug демонстрируются в полной мере за счёт езды по откосам, бернаутов, а также прыжков с трамплина через реки и даже через полицейскую машину. Последнее приводит к погоне, от которой Блейку удаётся оторваться на узких улочках за счёт манёвренности своей машины и её способности к прыжкам. Среди прочего Уилки участвует в мексиканской корриде и пробует уличную еду на пляже.



Авторы видео уверяют, что таким необычным способом они хотели продемонстрировать основные достопримечательности Тихуаны, культуру и атмосферу города.