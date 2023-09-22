Экстремал Блейк Уилки прокатился по Тихуане в стиле Джимханы Кена Блока

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Известный экстремал из США Блейк Уилки и его команда Shreddy Life опубликовали новый видеоролик в стиле «Джимханы». Уилки катается по мексиканской Тихуане на багги, стилизованной под Volkswagen Beetle, изучая городские достопримечательности.
Сам Блейк Уилки утверждает, что его рейдовый багги с собственным именем Bug, который стал главным героем видео, — единственный в мире, но технических характеристик не приводит. Судя по видео, внедорожный суперкар построен по основным канонам этого жанра с мощным мотором, энергоёмкой длинноходной подвеской и спартанским салоном.
Достоинства Bug демонстрируются в полной мере за счёт езды по откосам, бернаутов, а также прыжков с трамплина через реки и даже через полицейскую машину. Последнее приводит к погоне, от которой Блейку удаётся оторваться на узких улочках за счёт манёвренности своей машины и её способности к прыжкам. Среди прочего Уилки участвует в мексиканской корриде и пробует уличную еду на пляже.
Авторы видео уверяют, что таким необычным способом они хотели продемонстрировать основные достопримечательности Тихуаны, культуру и атмосферу города.
Достоинства Bug демонстрируются в полной мере за счёт езды по откосам, бернаутов, а также прыжков с трамплина через реки и даже через полицейскую машину. Последнее приводит к погоне, от которой Блейку удаётся оторваться на узких улочках за счёт манёвренности своей машины и её способности к прыжкам. Среди прочего Уилки участвует в мексиканской корриде и пробует уличную еду на пляже.
Авторы видео уверяют, что таким необычным способом они хотели продемонстрировать основные достопримечательности Тихуаны, культуру и атмосферу города.
Основной экшен с 2:30
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