Bentley, который нам по карману

О принадлежности трёхколёсника к подразделению, которое отвечает за самые роскошные модели Bentley, говорит ряд дизайнерских решений. Это, к примеру, очертания колёсных дисков, хромированная эмблема и педали с противоскользящим покрытием, которые выглядят так же, как применяемые в автомобилях.



Сиденье разработано специально для велосипеда: строчка на его мягких вставках скопирована со «взрослых» Bentley. Новинка оснащена ремнями безопасности, съёмным солнцезащитным козырьком и корзинкой для хранения детских вещей.



Пользоваться новым Bentley смогут водители в возрасте от полугода до пяти лет. Для самых юных предусмотрен режим коляски, а по мере взросления пилота велосипед также может трансформироваться, подстраиваясь под его размеры.