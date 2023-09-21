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Сообщество Автомир 11768 постов • 837 подписчиков подписаться
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Bentley, который нам по карману

Bentley, который нам по карману

Автор:
21 сентября 2023 13:04
Сообщество : Автомир
Метки: Bentley   Mulliner   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   велосипед   коляска   машина   
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Компания Bentley и её подразделение Mulliner объявили о выпуске трёхколёсного велосипеда, предназначенного для детей в возрасте до пяти лет и выполнен с активным заимствованием деталей оформления у автомобилей Mulliner. Оценили его в 71 тысячу рублей.
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Метки: Bentley   Mulliner   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   велосипед   коляска   машина   
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3  комментария
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10k
МихА 2 часа назад
Это мы всегда вспоминаем.. Типа у меня в детстве был Салют, Орлёнок или Кама... А девочка скажет задрав нос, а у меня Бэнтли)
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638
София 52 минуты назад
Порше, БМВ.
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Есть у нас персонажи, среди которых будет нарасхват...
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