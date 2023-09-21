Bentley, который нам по карману

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Компания Bentley и её подразделение Mulliner объявили о выпуске трёхколёсного велосипеда, предназначенного для детей в возрасте до пяти лет и выполнен с активным заимствованием деталей оформления у автомобилей Mulliner. Оценили его в 71 тысячу рублей.
О принадлежности трёхколёсника к подразделению, которое отвечает за самые роскошные модели Bentley, говорит ряд дизайнерских решений. Это, к примеру, очертания колёсных дисков, хромированная эмблема и педали с противоскользящим покрытием, которые выглядят так же, как применяемые в автомобилях.
Сиденье разработано специально для велосипеда: строчка на его мягких вставках скопирована со «взрослых» Bentley. Новинка оснащена ремнями безопасности, съёмным солнцезащитным козырьком и корзинкой для хранения детских вещей.
Пользоваться новым Bentley смогут водители в возрасте от полугода до пяти лет. Для самых юных предусмотрен режим коляски, а по мере взросления пилота велосипед также может трансформироваться, подстраиваясь под его размеры.
Сиденье разработано специально для велосипеда: строчка на его мягких вставках скопирована со «взрослых» Bentley. Новинка оснащена ремнями безопасности, съёмным солнцезащитным козырьком и корзинкой для хранения детских вещей.
Пользоваться новым Bentley смогут водители в возрасте от полугода до пяти лет. Для самых юных предусмотрен режим коляски, а по мере взросления пилота велосипед также может трансформироваться, подстраиваясь под его размеры.
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