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То о чём вы мечтали - Tesla на дизеле стала реальностью

То о чём вы мечтали - Tesla на дизеле стала реальностью

Автор:
29 июня 2023 13:12
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   эксперимент   электромобиль   
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Американского блогера Мэтта Микка не устраивал запас хода в 405 километров на его Tesla Model S. Ему надоело часто заряжать электромобиль и он решил его переделать.

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Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   эксперимент   электромобиль   
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9  комментариев
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7k
sedoisever Час назад
А мы об этом мечтали?
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12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
А сразу гибрид купить? неа?))
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318
iskra ..: Атеист :.. 12 минут назад
Сразу дизель купить..
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14k
Antique computer 44 минуты назад
Взял бы любой дизельный внедорожник и не выеживался.
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3k
poбт 56 минут назад
в прицеп всю эту хрень поставил и кабелем соединил
и шума нет, и машина целая, и хошь так поехал, а хошь эдак...
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318
iskra poбт 9 минут назад
Чувака в гугле забанили..
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