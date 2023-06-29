То о чём вы мечтали - Tesla на дизеле стала реальностью

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Американского блогера Мэтта Микка не устраивал запас хода в 405 километров на его Tesla Model S. Ему надоело часто заряжать электромобиль и он решил его переделать.
На модернизацию ушло почти 8 месяцев. Блогер установил на Tesla Model S дизельный генератор, сделав автомобиль по сути гибридным. С дизель-генератором запас хода увеличился до 1 600 километров.
После переделки Микка отправился в путешествие протяженностью 4300 километров. За время поездки он потратил 290 литров дизтоплива. Единственное, что сильно мешало во время движения — это сильный шум от генератора. В скором времени блогер намерен решить и эту проблему.
После переделки Микка отправился в путешествие протяженностью 4300 километров. За время поездки он потратил 290 литров дизтоплива. Единственное, что сильно мешало во время движения — это сильный шум от генератора. В скором времени блогер намерен решить и эту проблему.
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