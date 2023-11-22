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Широкие или узкие зимние шины - разницы почти нет!

Широкие или узкие зимние шины - разницы почти нет!

Автор:
22 ноября 2023 13:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   колесо   машина   резина   тест   шина   эксперимент   
1899
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﻿Согласно недавнему исследованию экспертов в области автомобильных шин, абсолютно не имеет значение, какие зимние шины установлены на транспортное средство - широкие или узкие.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   колесо   машина   резина   тест   шина   эксперимент   
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14  комментариев
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Это хрень, даже теоретически коэффициент сцепления (или трения) зависит от плошади контакта. Не все "факты" из интернета истина.
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222
bambooworm 3 минуты назад
То есть, согласно теории английских (!) исследователей, все раллисты - дебилы, коли ставят высокопрофильные софтовые резаки на снег, а не лапти.
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8k
mbr 6 минут назад
Нах..я зимой автовладельцу нужно время прохождения круга?
Зимой важен только один параметр -- дистанция торможения и удержания на дороге.
Всё остальное обязано строевым шагом идти в жопу.

Все летуны должны либо сидеть дома, либо в первом же выезде намотаться на столб, дабы не угрожать фактом своего существования другим водителям.
На дороге важна безопасность, а не скорость прохождения круга.
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4k
poбт 6 минут назад
какие шины в принципе НУЖНО ставить и какими ВОЗМОЖНО заменить написано в "паспорте" конкретного тс
то же самое с маслом и другими расходниками...
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18k
Голос Вселенной 9 минут назад
Эксперты, как всегда, не учли одно из главных условий - в каких условиях будет шина использоваться. Конечно, на ровной очищенной асфальтированной дороге, скорее всего, узка шина покажет хорошие результаты. А если дорога не чищена или авто вообще везет хозяина на дачу по бездорожью.... Подумаешь, какие-то идиоты вообще иногда шины даже спускают, чтобы увеличить пятно контакта, чтобы не зарываться в снег.
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6k
Hugo_RnD 10 минут назад
резину надо ставить той размерности, которая рекомендована производителем автомобиля. точка.
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2k
Сергей Клубков 18 минут назад
Зимой широкие колеса это лыжи! Особенно машины с АБС этим страдают. Жмешь на тормоза, а их нет! Машина прямо скользит лишние метров 10, зато без заносов. Узкая резина лучше на дороге стоит, но стоит с дороги съехать - зарывается. Буксует и все ровно гребут колеса. Подергаешь вперед, назад и машина в конечном итоге из сугроба выезжает!
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1k
Павел Кузнецов 37 минут назад
экспертам я бы порекомендовал заехать в снег, сравнить....
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704
partners74 46 минут назад
аффтар точно эксперд в шинах
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861
Куруш 59 минут назад
Tire Reviews - это британцы. Сразу ставим их в ряд с британскими учеными, саркастично ухмыляемся и начинаем гуглить инфу он нормальных исследователей (желательно тех, кто тестил шины в соответствующих климатических условиях).
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8k
vasilykopkov Час назад
Ну да, ну да...
Площадь контакта не имеет значения, ну прям никакого.
А ещё земля - плоская, потому что иначе все океаны с неё давно вылились...
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Я так понял, судя по типоразмерам покрышек, тесты проводились на разных авто с разной массой.
Какой же это нахрен эксперимент?
Это экскремент
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