Широкие или узкие зимние шины - разницы почти нет!

Несмотря на то, что между размерами были субъективные различия в ощущениях и отзывах, результаты испытаний говорят ясно и четко. Самая узкая шина показала лучшие результаты в тестах на ускорение, но хуже всего показала себя при торможении. А по времени прохождения круга лучше всего показала себя средняя шина шириной 225. Но все результаты настолько близки друг к другу, что вы, вероятно, не заметите разницы. Главный вывод, как утверждает Tire Reviews, заключается в том, что при использовании шин одного и того же размера вы обнаружите большую разницу в объективных характеристиках между хорошей и плохой зимней шиной. Поэтому, если вы покупаете зимнюю резину, лучше всего сосредоточиться на брендах с хорошими отзывами, а не беспокоиться о том, какой размер вам следует выбрать.

2023-11-22T13:33:08+03:00