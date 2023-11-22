Широкие или узкие зимние шины - разницы почти нет!

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Согласно недавнему исследованию экспертов в области автомобильных шин, абсолютно не имеет значение, какие зимние шины установлены на транспортное средство - широкие или узкие.
Существует старая теория, согласно которой зимой следует выбирать более узкие шины, потому что более узкие шины оказывают большее давление на меньшее пятно контакта, тем самым обеспечивая большее сцепление с дорожным покрытием. Противоположный аргумент заключается в том, что вам следует использовать более широкую шину, поскольку большая площадь поверхности дороги обеспечит большее сцепление с ней. Но, как обнаружил Джонатан Бенсон из зарубежной команды Tire Reviews, на самом деле не имеет значения, будут ли зимние шины шире или уже.
Ширина профиля шин варьировалась от 205 до 275, при этом 205-е устанавливались на 16-дюймовые колеса, 225-е - на 18-дюймовые, а 255-е и 275-е - на 19-дюймовые диски.
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Ширина профиля шин варьировалась от 205 до 275, при этом 205-е устанавливались на 16-дюймовые колеса, 225-е - на 18-дюймовые, а 255-е и 275-е - на 19-дюймовые диски.
Несмотря на то, что между размерами были субъективные различия в ощущениях и отзывах, результаты испытаний говорят ясно и четко. Самая узкая шина показала лучшие результаты в тестах на ускорение, но хуже всего показала себя при торможении. А по времени прохождения круга лучше всего показала себя средняя шина шириной 225. Но все результаты настолько близки друг к другу, что вы, вероятно, не заметите разницы.
Главный вывод, как утверждает Tire Reviews, заключается в том, что при использовании шин одного и того же размера вы обнаружите большую разницу в объективных характеристиках между хорошей и плохой зимней шиной. Поэтому, если вы покупаете зимнюю резину, лучше всего сосредоточиться на брендах с хорошими отзывами, а не беспокоиться о том, какой размер вам следует выбрать.
Главный вывод, как утверждает Tire Reviews, заключается в том, что при использовании шин одного и того же размера вы обнаружите большую разницу в объективных характеристиках между хорошей и плохой зимней шиной. Поэтому, если вы покупаете зимнюю резину, лучше всего сосредоточиться на брендах с хорошими отзывами, а не беспокоиться о том, какой размер вам следует выбрать.
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Зимой важен только один параметр -- дистанция торможения и удержания на дороге.
Всё остальное обязано строевым шагом идти в жопу.
Все летуны должны либо сидеть дома, либо в первом же выезде намотаться на столб, дабы не угрожать фактом своего существования другим водителям.
На дороге важна безопасность, а не скорость прохождения круга.
Площадь контакта не имеет значения, ну прям никакого.
А ещё земля - плоская, потому что иначе все океаны с неё давно вылились...
Какой же это нахрен эксперимент?
Это экскремент