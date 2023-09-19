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Автомобиль повернул не пропустив мотоциклиста

Автомобиль повернул не пропустив мотоциклиста

Автор:
19 сентября 2023 09:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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Авария в Чусовом Пермского края. В объектив камеры уличного наблюдения попал момент жесткого столкновения автомобиля с мотоциклом. Мотоциклист жив и сейчас находится в больнице.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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14  комментариев
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18k
Вася 2 часа назад
золотое правило, перед пешеходным переходом, да ещё и с поворотом - сбрасывай скорость ! плюс знак "сорок" только перед поворотом (а надо было бы после перехода), хруст газазанул не глядя
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17k
Сергей 24 минуты назад
Каждое утро показывают как мотоциклисты врезаются в авто! И чаще именно в подобной ситуации! Этому повезло, а сегодня утром показали, как мотоциклист врезался в поворачивающий грузовик и вскользь отлетел под колеса на встречку! На смерть!
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76k
Viktor 44 минуты назад
Водителя авто не оправдываю, но если бы хруст соблюдал скоростной режим, глядишь и проскочил бы или успел тормознуть!

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399
VladL xbrat 18 минут назад
Товарищ намекает, что мотоцикл едет в зоне ограничения скорости 40 с явным превышением. Я хз как они так на глазок определяют скорость, но во многих комментариях пишут, что не менее 358 км/ч всегда мотоцикл едет.
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3k
Semёn 46 минут назад
Едет Камаз, встал на перекрестке, посмотрел на право мотоциклист, посмотрел налево тоже никого, поехал.
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