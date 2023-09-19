Автомобиль повернул не пропустив мотоциклиста

1257
1
1
Авария в Чусовом Пермского края. В объектив камеры уличного наблюдения попал момент жесткого столкновения автомобиля с мотоциклом. Мотоциклист жив и сейчас находится в больнице.
Источник:
Ссылки по теме:
- МКАД. Не устоять даже на обочине
- "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже
- Момент аварии в Калуге, где пострадало 10 пешеходов
- Наказание за поворот через всю дорогу
- Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
Новости партнёров
реклама
В данном случае на 200% виноват тупой и подслеповатый водятел автомобиля. Он обязан был пропустить встречный транспорт. И этого от него ожидали все участники движения. Не надо всё валить на хрустов.