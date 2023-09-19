Мотоциклисты заканчиваются, а самокатчиков хоть отбавляй

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Есть старая шутка - межсезонье у травматологов, это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще не начались. Но с появлением самокатов, похоже, скучать травматологам больше некогда. Видео из Екатеринбурга.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход самокат
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Самокатчик: автомобили тормозят - можно и не ждать зелёного.
И, если уж совсем внимательным быть, то водитель автомобиля пролетал стоп-линию на жёлтый сигнал светофора.
А уж кто там виноват - пусть ДПС или суд решает.
Не думаю, водителю станет легче, что самокатчику выпишут максимум штраф в 500-1000 руб
И пересмотрите видео - автомобиль пролетал на жёлтый, что в некоторых случаях правилами разрешается.
По закону нельзя давить пешеходов на самокатах или без, пусть даже они нарушают правила передвижения
Также освежите в памяти что означает желтый сигнал по ПДД и в каких случаях на него можно проезжать
Суд однозначно признает водителя виновным, даже и так понятно
Тут как раз всё соблюдено)
>"По закону нельзя давить пешеходов на самокатах или без, пусть даже они нарушают правила передвижения"
Тут не пешеход, а транспортное средство (СИМ). И Водитель-самоубийца, выскакивающий внезапно под авто.
>"Также освежите в памяти что означает желтый сигнал по ПДД и в каких случаях на него можно проезжать"
Учитывая это видео, в террии тут как раз можно, не успевал без применения экстренного торможения остановиться и проехал. Извини, но опять не в пользу твоей хотелки)
>"Суд однозначно признает водителя виновным, даже и так понятно"
Ну а как по мне тут скорее всего обоюдка, либо вина самокатчика в ДТП, а на водителе возмещение на лечение самокатчику.
Я уж молчу о том, что он должен был спешиться.