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Мотоциклисты заканчиваются, а самокатчиков хоть отбавляй

Мотоциклисты заканчиваются, а самокатчиков хоть отбавляй

Автор:
19 сентября 2023 09:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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Есть старая шутка - межсезонье у травматологов, это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще не начались⁠⁠. Но с появлением самокатов, похоже, скучать травматологам больше некогда. Видео из Екатеринбурга.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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18  комментариев
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871
PcheL Час назад
заднюю нужно было включить. там ещё один "кандидат" проехал.
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76k
Viktor Полчаса назад
А на подходе следующий!

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10k
МихА 40 минут назад
ещё один БАРАН
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377
Александр Богомолов Час назад
Водила: Какой дурак придумал стоп линию? Там же ещё полно места.
Самокатчик: автомобили тормозят - можно и не ждать зелёного.
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186
Михаил Час назад
Один спешил чтобы сбить, второй спешил чтобы его сбили... Успели!
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18k
Роберт Шекли Час назад
Проезд на красный сигнал..., но несмотря на это находятся некоторые, которые пытаются выставить виноватым самокатчика
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8k
Колорад Час назад
Ну, тут-то явно водила виноват. На красный ***рит.
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Биба и Боба два д..ба
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