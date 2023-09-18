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В Узбекистане остановили автомобиль, который был битком набит маленькими детьми

В Узбекистане остановили автомобиль, который был битком набит маленькими детьми

Автор:
18 сентября 2023 10:42
Метки: Видео   Узбекистан   безопасность   дети   задержание   люди   
1228
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На оживлённой трассе в Бухарской области в Узбекистане сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором перевозили 25 детей. Управляла транспортным средством заведующая частным детским садом.

Женщина пояснила, что таким образом развозит детей по домам после занятий и также забирает в сад.

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Метки: Видео   Узбекистан   безопасность   дети   задержание   люди   
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4  комментария
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19k
Андрей Полчаса назад
У них в садике дворник со сторожем работают как ошии в японском метро.
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0
Феличита 9 минут назад
с детства начинают тренироваться как будут 25 человек снимать однушку в Москве
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82k
Доктор Джонс Полчаса назад
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17k
Shtoppi Час назад
как овец напихала в багажник и повезла куда надо.
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