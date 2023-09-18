В Узбекистане остановили автомобиль, который был битком набит маленькими детьми

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На оживлённой трассе в Бухарской области в Узбекистане сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором перевозили 25 детей. Управляла транспортным средством заведующая частным детским садом.
Женщина пояснила, что таким образом развозит детей по домам после занятий и также забирает в сад.
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Метки: Видео Узбекистан безопасность дети задержание люди
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