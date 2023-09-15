В России разрабатывается законопроект об обязательной регистрации электросамокатов

Предполагается, что будет создан специальный реестр, в который обычных граждан обяжут вносить сведения о СИМ. Процедуру регистрации электросамоката или другого СИМ можно будет осуществить через портал «Госуслуги».



Министерство предлагает внести в ПДД новые термины, например, «лицо, использующее для передвижения СИМ». Также в правилах появятся такие понятия, как опережение пешехода и обгон пешехода. В ПДД пропишут все условия, при которых эти маневры можно или нельзя осуществлять.



Владельцам СИМ запретят находиться «за рулем» в нетрезвом состоянии. Если гражданина поймают пьяным на электросамокате, то его увезут на освидетельствование и составят протокол. Соответственно, будут установлены повышенные штрафы для нарушителей на СИМ. О лишении прав водителей самокатов за грубые нарушения ПДД пока речи не идет, но со временем Министерство может рассмотреть и эту инициативу.



И, наконец, все ДТП с участием средств индивидуальной мобильности отныне будут попадать в отчетность Росстата.