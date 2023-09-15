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В России разрабатывается законопроект об обязательной регистрации электросамокатов

В России разрабатывается законопроект об обязательной регистрации электросамокатов

Автор:
15 сентября 2023 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: sim   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   правила   штраф   электросамокат   
1006
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В нашей стране наконец-то занялись попыткой регулирования средств индивидуальной мобильности. В данном случае речь о СИМ, принадлежащих физическим лицам. Система будет схожа с регистрацией транспортного средства в ГИБДД.

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Метки: sim   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   правила   штраф   электросамокат   
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9  комментариев
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3k
poбт 2 часа назад
ну окей
а че поменяется то?
99 из 100 гоняют на "каршеринге"
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Надо регистрировать, надо вести базу данных, надо отлавливать и проверять регистрацию - на все это нужны ресурсы, и все равно всем на новые правила будет наплевать, а ГИБДД и полиция просто не будет справляться чтобы держать все под контролем. Зачем???? Надо просто запретить и все. И ведь большинство граждан с этим согласны и ждут этого. Но зачем-то бояться задеть петушиные ранимые души электросамокатчиков.
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6k
V2.Smirnov Полчаса назад
Смешно. Проверять-то это кто будет? ГИБДД? Ну так их досокращали до такой степени, что медведя в городе встретить больше шансов.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Дебилы. Нет бы просто запретить. Но нет. Сколько галочек, портфолио, законодательных инициатив можно на этой теме заработать - вот прекрасная отчётная (зачётная) работка.
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62k
doker 37 минут назад
Так под СИМ попадает и детский трёхколёсный велосипед...
А регистрация, поди, не бесплатная будет.
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4k
Nicksed 38 минут назад
Давно пора. А также мопеды,скутеры и велосипеды.Когда учился в школе были права на вождение велосипеда и номер и регистрация а него.
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20k
Александр Час назад
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11k
Том Сойер 2 часа назад
Отлично!!!
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