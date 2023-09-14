Законотворцы предложили лишать прав за неоплаченные штрафы

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С интересной инициативой выступил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, который направил главе ГИБДД Михаилу Черникову предложение лишать водительских прав тех автолюбителей, которые имеют 10 и более неоплаченных штрафов.
При этом лишение должно быть временным. Как только гражданин оплатит штрафы, он сможет обратиться в ГИБДД, где ему права без проблем вернут.
Крупник считает, что в России много недобросовестных водителей, которые пренебрегают правилами дорожного движения. При этом часто виновниками ДТП становятся лица, которые имеют десятки неоплаченных штрафов. Депутат считает, что таких водителей необходимо хотя бы временно изолировать от дорог общего пользования.
По-моему хорошая инициатива, во всяком случае в части злостных нарушителей. А вы как считаете?
Крупник считает, что в России много недобросовестных водителей, которые пренебрегают правилами дорожного движения. При этом часто виновниками ДТП становятся лица, которые имеют десятки неоплаченных штрафов. Депутат считает, что таких водителей необходимо хотя бы временно изолировать от дорог общего пользования.
По-моему хорошая инициатива, во всяком случае в части злостных нарушителей. А вы как считаете?
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили водительское удостоверение депутат закон лишение прав машина штраф
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лишать надо ТС.
https://gair.kodms.ru/press/obobshenie-sudebnoj-praktiki-po-rassmotreniyu-del-ob-administrativnyh-pravonarusheniya-predusmotrennyh-ch2-st-127-koap-rf-na-sudebnom-uchastke-v-administrativno-territorialnyh-granicah-vsego-gajskogo-rajona-orenburgskoj-oblastihttps://gair.kodms.ru/press/obobshenie-sudebnoj-praktiki-po-rassmotreniyu-del-ob-administrativnyh-pravonarusheniya-predusmotrennyh-ch2-st-127-koap-rf-na-sudebnom-uchastke-v-administrativno-territorialnyh-granicah-vsego-gajskogo-rajona-orenburgskoj-oblasti
К слову, непропускание пешехода по переходу в выходной у школы - 8 баллов.
сейчас не знаю, ужесточаются законы.
к слову - лысая резина, по 4 пункта за колесо = сразу 12 пунктов.
за 10 рублей.
по крайней мере в казахстане так было
Ну и в качестве поскриптума к движениям в сфере ПДД: Как там с электро самокатами, разобрались уже или еще нет?