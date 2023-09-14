Законотворцы предложили лишать прав за неоплаченные штрафы

При этом лишение должно быть временным. Как только гражданин оплатит штрафы, он сможет обратиться в ГИБДД, где ему права без проблем вернут.



Крупник считает, что в России много недобросовестных водителей, которые пренебрегают правилами дорожного движения. При этом часто виновниками ДТП становятся лица, которые имеют десятки неоплаченных штрафов. Депутат считает, что таких водителей необходимо хотя бы временно изолировать от дорог общего пользования.



По-моему хорошая инициатива, во всяком случае в части злостных нарушителей. А вы как считаете?