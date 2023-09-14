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Законотворцы предложили лишать прав за неоплаченные штрафы

Законотворцы предложили лишать прав за неоплаченные штрафы

Автор:
14 сентября 2023 11:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   депутат   закон   лишение прав   машина   штраф   
1342
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С интересной инициативой выступил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, который направил главе ГИБДД Михаилу Черникову предложение лишать водительских прав тех автолюбителей, которые имеют 10 и более неоплаченных штрафов.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   депутат   закон   лишение прав   машина   штраф   
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23  комментария
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6k
Старичок 2 часа назад
депутат-дурак? что мешает лишенцам ездить без прав и дальше нарушать ПДД?
лишать надо ТС.
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13k
Евгений 22 минуты назад
А за невыполненые предвыборные обещания - срок.
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62k
doker Полчаса назад
Если кто забыл - пересмотрите, особенно прослушайте диалоги (вдруг кто не услышал, кому можно, а кому - нет)
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4k
ProstoBoBka 42 минуты назад
Власть пусть с себя и своих детей, жен, друзей... начнет! Законотворцы все для людей "делают"!
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58k
Олег 48 минут назад
правильно. И арест. Каждый штраф + 5 суток ареста. Вне зависимости от статуса и погон
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14k
Jearom Час назад
ради интереса - один раз мне показывали сколько штрафов за год получил автопарк отделения одной партии в одном городе. более 1000. Скорость, выделенка, красный. Штрафы оплачивались от юр.лица, раз в полгода. С себя бы начали, депутаты?
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1k
Vi Час назад
"Как только гражданин оплатит штрафы, он сможет обратиться в ГИБДД, где ему права без проблем вернут." - нет-нет-нет. Только через повторную сдачу устного экзамена! Если у человека больше 10 неоплаченных штрафов, то это повод вспомнить ПДД.
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28k
Lehoia Час назад
Все-таки как это правило работает без осечек-чем одиознее инициатива от депутата-тем криминальнее и "грязнее" его прошлое. Конкретно на этом кадре негде пробу ставить-столько скелетов в его темном шкафу. Бывший подельник Михаила Слиозберга.
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12k
ron 2 часа назад
Австралия. 12 баллов - год пешеход.
К слову, непропускание пешехода по переходу в выходной у школы - 8 баллов.
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
Если не можешь что-то победить - ВОЗГЛАВЬ !!
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Так-то можно вообще оплату штрафов сюда не пристёгивать, а просто за многократные рецидивы нарушений лишать прав. Мухи - отдельно, а котлеты - отдельно. За неуплату свои санкции есть. Что толку, если у богатенького мажора 100500 оплаченных штрафов за год? Дорога-то от этого безопасней не становится.
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494
Чудак 2 часа назад
Времена СССР. Три "прокола" за год и лишение прав на год. Помнится боялись проколов сильно.
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
нашим "законотворцам" это абсолютно пох, ибо они за руль САМИ редко садятся, а командуют сидя на пассажирском сидении
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ну наконец то! Потом конфисковать машину, а потом садить!
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3k
Диагноз 2 часа назад
Конечно, что не предлагать то... Законотворцы ведь административной ответственности не подлежат...
Ну и в качестве поскриптума к движениям в сфере ПДД: Как там с электро самокатами, разобрались уже или еще нет?
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