Обучение ПДД через ДТП. Часть 2 - Обочечник

По словам водителя автомобиля с видеорегистратором, он не пустил быдло с обочины, а он объехал его справа и подставил бок. "Отказывать ему не стал - подрихтовал ему всю левую бочину. У меня царапина на накладке бампера. Водитель Приоры вину признал, разъехались сразу". Набережные Челны.

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