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Обучение ПДД через ДТП. Часть 2 - Обочечник

Обучение ПДД через ДТП. Часть 2 - Обочечник

Автор:
14 сентября 2023 09:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   обучение ПДД   
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По словам водителя автомобиля с видеорегистратором, он не пустил быдло с обочины, а он объехал его справа и подставил бок. "Отказывать ему не стал - подрихтовал ему всю левую бочину. У меня царапина на накладке бампера. Водитель Приоры вину признал, разъехались сразу". Набережные Челны.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   обучение ПДД   
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8  комментариев
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Собака У Попа 50 минут назад
Не очень понятен смысл манёвра. Этот За машиной, которую он подрезал, было полно места. Подрезать то зачем надо было?
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2k
Жирный бот 14 минут назад
когда старая машина была, меня обочечники боялись, правая сторона вся царапанная (ни один обочечник при этом не пострадал)..А так, от настроения зависит, могу и не затормозить, перед вклинивающимся с обочины. Достали пи#ры
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7k
tamin 52 минуты назад
Приора не прав. Раз уж нарушаешь, не быкуй. Значит не очень спешил раз есть время постоять.
ЗЫ. Чисто ради поржать. Дожидается, что второй автомобилист уезжает и вызываешь ГАИ со словами-он уехал.
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10k
Том Сойер 52 минуты назад
Водятел Приоры -
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