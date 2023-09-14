Обучение ПДД через ДТП. Часть 2 - Обочечник

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По словам водителя автомобиля с видеорегистратором, он не пустил быдло с обочины, а он объехал его справа и подставил бок. "Отказывать ему не стал - подрихтовал ему всю левую бочину. У меня царапина на накладке бампера. Водитель Приоры вину признал, разъехались сразу". Набережные Челны.
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ЗЫ. Чисто ради поржать. Дожидается, что второй автомобилист уезжает и вызываешь ГАИ со словами-он уехал.