В России хотят возродить «Чайку»

Производить автомобиль собираются совместно с китайскими партнерами. О датах начала производства пока речи не идет. Предполагается, что новый автомобиль будет предназначен для чиновников, которых уже давно пытаются пересадить на отечественные автомобили, однако подходящего транспорта, соответствующего их статусу, в нашей стране попросту нет.



Автомобиль «Чайка» на долгие годы может стать официальным транспортом для российских чиновников и официальных государственных лиц.



Напомним, что в Китае существует аналогичный бренд Hongqi («Хунцы»), который стал символом благородства и технологического развития страны из поднебесной. Автомобили этой марки перевозят китайских лидеров. «Чайка» также может пойти по этому пути и стать символом российского автомобилестроения.