В России хотят возродить «Чайку»

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Автозавод ГАЗ намерен возродить бренд «Чайка» и даже запатентовал эмблему легендарного автомобиля, которая устанавливалась на радиаторах седанов ГАЗ-13. Патент соответствует классам 12 и 28 международной классификации товаров и услуг.
Производить автомобиль собираются совместно с китайскими партнерами. О датах начала производства пока речи не идет. Предполагается, что новый автомобиль будет предназначен для чиновников, которых уже давно пытаются пересадить на отечественные автомобили, однако подходящего транспорта, соответствующего их статусу, в нашей стране попросту нет.
Автомобиль «Чайка» на долгие годы может стать официальным транспортом для российских чиновников и официальных государственных лиц.
Напомним, что в Китае существует аналогичный бренд Hongqi («Хунцы»), который стал символом благородства и технологического развития страны из поднебесной. Автомобили этой марки перевозят китайских лидеров. «Чайка» также может пойти по этому пути и стать символом российского автомобилестроения.
Автомобиль «Чайка» на долгие годы может стать официальным транспортом для российских чиновников и официальных государственных лиц.
Напомним, что в Китае существует аналогичный бренд Hongqi («Хунцы»), который стал символом благородства и технологического развития страны из поднебесной. Автомобили этой марки перевозят китайских лидеров. «Чайка» также может пойти по этому пути и стать символом российского автомобилестроения.
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Метки: Автовсячина ГАЗ Китай Россия авто автомир автомобили завод машина чайка
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Ну, разве что взять представительского китайца и шильдик запатентованный повесить...
Шильдик то как раз наш.
Технология отработана на космиче.
"Москвич" очередной?