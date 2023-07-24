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В России хотят возродить «Чайку»

В России хотят возродить «Чайку»

Автор:
24 июля 2023 15:50
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГАЗ   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   чайка   
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Автозавод ГАЗ намерен возродить бренд «Чайка» и даже запатентовал эмблему легендарного автомобиля, которая устанавливалась на радиаторах седанов ГАЗ-13. Патент соответствует классам 12 и 28 международной классификации товаров и услуг.

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Метки: Автовсячина   ГАЗ   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   чайка   
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29  комментариев
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44k
Карандаш Час назад
Да-а-а-а-а!!! Самое главное запатентовать эмблему, а уж потом вокруг этой эмблемы железо нарастёт...
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7k
vasilykopkov 10 минут назад
По тем временам это был едва лине верх конструкторской мысли и технического прогресса СССР. Такую машину на пустом месте не возродишь.
Ну, разве что взять представительского китайца и шильдик запатентованный повесить...
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3k
OLDer 11 минут назад
Зачем?
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2k
Вадим Курбатов 16 минут назад
Отлично, отлично! Китайцы уже и "новую" модель подготовили. Осталось только шильдики наклеить))
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1k
Николай 17 минут назад
А может не надо еще и чайку возрождать? Сделайте москвич 7, 8.... 188....
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72
AlexWoyz 19 минут назад
поглядим, что из того получится..
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465
mnekrasov Полчаса назад
Ска, лохи. Даже свое восстановить не можем. Это не чайка, а сунь хунь сяйка.
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460
Thor Steiner mnekrasov 21 минуту назад
Там же написано: "Хунцы", в результате хунцы и получатся, может, даже появится новое слово в русском языке.
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8k
Vалѣнтиныч 40 минут назад
Чайка - обалденный автомобиль... Один недостаток - расход топлива- как у ЗИЛ 157( ну или около того).
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424
Knives22 Час назад
Готов помочь отечественному производителю в этом нелегком деле, буквально за пару минут набросал облик новой чайки, осталось с китайцами договориться чтоб шильдики сделали.
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424
Knives22 Женя 50 минут назад
Меня терзают смутные сомнения что шильдик таки тоже китайский, а из нашего там только клей момент.
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460
Thor Steiner Knives22 19 минут назад
Не смейте мешать людям гордиться имперским величием, у них и так больше ничего нет. И вообще, Вас уже начали минусить.
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424
Knives22 Thor Steiner 18 минут назад
Да и пусть минусят, если им полегчает то и слава богу.
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29k
Юрьевич Час назад
"Производить автомобиль собираются совместно с китайскими партнерами."

"Москвич" очередной?
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13k
Андрей А Час назад
Как на новом "Москвиче" от "Чайки" только шильдик будет
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460
Thor Steiner kca-opa 18 минут назад
Нашли с кем сравнивать, с бандитом и параноиком.
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424
Knives22 kca-opa 11 минут назад
Степень локализации в 80% и в 1% как на москвиче мне кажется немного разные вещи. И теперь вот опять, давайте членовозы делать, ну как делать у китайцев покупать. А может пора турбины, есп, абс, усилители руля, автоматические коробки, подушки безопасности и прочее необходимое для современного авто у себя производить, а всякую мелочь заказывать там где дешевле.
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424
Knives22 kca-opa 4 минуты назад
А с 14 года друзья товарищи чего делали?
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Слегка выбешивает трогательная забота о чиновьем благе, ибо для этих обездоленных "подходящего транспорта, соответствующего их статусу, в нашей стране попросту нет." (с)
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11k
sos1960sos Час назад
И выпуск Руссо - Балта лет через десять возродить...
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12k
Rus77 2 часа назад
Её не нужно было убивать!
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