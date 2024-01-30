Haval отзывает более 32 000 кроссоверов в России

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Haval объявил об отзыве 32 156 кроссоверов. Он касается кроссоверов Haval F7 и Haval F7x, произведенных на заводе в Тульской области с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.
Причина отзыва связана с возможной негерметичностью разъема жгута проводки, находящегося под водительским сиденьем. Более подробную информацию о том, какие именно жгуты проводов представляют риск, не сообщается.
Существует вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сиденьем, что может привести к короткому замыканию и оплавлению разъема.
Владельцев Haval F7 и Haval F7x, выпущенных в указанный период, дилеры уведомят о необходимости проведения работ с помощью звонка или письменного уведомления.
Их пригласят в ближайший дилерский центр для установки новых разъемов. Все работы выполнят бесплатно.
Существует вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сиденьем, что может привести к короткому замыканию и оплавлению разъема.
Владельцев Haval F7 и Haval F7x, выпущенных в указанный период, дилеры уведомят о необходимости проведения работ с помощью звонка или письменного уведомления.
Их пригласят в ближайший дилерский центр для установки новых разъемов. Все работы выполнят бесплатно.
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