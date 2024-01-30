FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12423 поста • 849 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Haval отзывает более 32 000 кроссоверов в России

Haval отзывает более 32 000 кроссоверов в России

Автор:
30 января 2024 11:40
Сообщество : Автомир
Метки: F7x   Haval   Автовсячина   КИтай   Россия   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   ремонт   сервис   
881
1
Haval объявил об отзыве 32 156 кроссоверов. Он касается кроссоверов Haval F7 и Haval F7x, произведенных на заводе в Тульской области с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: F7x   Haval   Автовсячина   КИтай   Россия   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   ремонт   сервис   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Alex 46 минут назад
И что? У всех бывает, даже у люкса!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Oleg 2 минуты назад
т.е. их уже с 22 года собирали отвёрткой в России, уже тогда они экономили на пошлинах, а что там с ценами на эти поделки? ) а прибыль в 200% - нынче мода для автопродаванов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
albedo 46 минут назад
В общем если водитель оббосытся, может коротнуть (шутка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23017



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей
В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей
Набирающие популярность в сообществах
34 факта о фильме 31: Праздник смерти
34 факта о фильме 31: Праздник смерти
Хищная пиявка с острова Борнео
Хищная пиявка с острова Борнео
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять мама не дала разбогатеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#машина#ДТП#авто аварии#Россия#новости#СССР#улыбнуло#Ynews
#фото#автомобили#интересно#люди#история#интересное#факты#собака#смертельное ДТП#Разное
#в мире#автомир#Прикол#аварии#позитив#милота#забавно#полиция#Автовсячина#Реакция
А что вдруг случилось с нашим кинематографом? А что вдруг случилось с нашим кинематографом? Из Nissan X-Trail сделали гусеничную скорую помощь для горных районов Из Nissan X-Trail сделали гусеничную скорую помощь для горных районов В Китае началось производство недорогого электрического спорткара SC-01 В Китае началось производство недорогого электрического спорткара SC-01 В Чехии запустили производство суперкара Bohema с мотором от Nissan GT-R В Чехии запустили производство суперкара Bohema с мотором от Nissan GT-R Пожарную машину Maserati Quattroporte из Формулы-1 выставят на аукцион Пожарную машину Maserati Quattroporte из Формулы-1 выставят на аукцион Ford представил автомобильную мультимедийную систему с Youtube и 3D-играми Ford представил автомобильную мультимедийную систему с Youtube и 3D-играми

На что жалуетесь?

Вернуться