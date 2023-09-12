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Почти без ДТП. Короткое и интересное видео

Почти без ДТП. Короткое и интересное видео

Автор:
12 сентября 2023 11:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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К сожалению, звук отсутствует, было бы очень интересно послушать смех водителя с регистратором. Где-то с просторов Орловской области.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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5  комментариев
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51k
turyst Час назад
Хм... За оставление места дтп, лишение ВУ, так-то.
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1k
Alexandr Час назад
Не было ведра, нет аварии.
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3k
kuchipachi 2 часа назад
забодал)
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