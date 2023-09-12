Почти без ДТП. Короткое и интересное видео

2257
1
1
К сожалению, звук отсутствует, было бы очень интересно послушать смех водителя с регистратором. Где-то с просторов Орловской области.
Источник:
Ссылки по теме:
- Немного об аквапланировании
- МКАД. Не устоять даже на обочине
- "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже
- Момент аварии в Калуге, где пострадало 10 пешеходов
- Оба решили искать "счастье" на обочине
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили без ДТП машина
Новости партнёров
реклама
Чего там повреждено ?