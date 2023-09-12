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Китайский "Пункт назначения"

Китайский "Пункт назначения"

Автор:
12 сентября 2023 10:06
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
2021
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1
Жутковатое ДТП, но как пишут китайские СМИ - девушка осталась жива.

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Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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30k
BuG 2 часа назад
Два дебила - это сила. Не по переходу, не спеша... закрыть за попытку убийства нафиг.
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4k
TOROID 37 минут назад
У неё голова аж на спину от кинулась. Неужели жива?
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1k
Провокатор 42 минуты назад
В Китае тырчиководы считают, что они ездят в танке и ездят как эта мадама, и им пофигу трубу несут или машина едет.
Да, я знаю, что они шли не по пешеходному переходу, но она и там бы не остановилась, правда в этом случае они сняли бы с себя ответственность.
Для сведения, в Китае пешеходов водители традиционно презирают, и если после введения бальной системы водители авто начали скрипя зубами пропускать пешеходов на переходах т.к. за это получали самое большое количество балов, то тырчиководам пофиг на балы как ездили, так и ездят.
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510
Чендлер Час назад
Ны флажка, ни поднять выше, ни перенести боком... Реально - покушение...
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55k
dima423 2 часа назад
Бл вот я [мат]... ну ладно мотоциклист мог не увидеть что там что то несут... но несуны то вообще адекватные?? идут как по полю...неспеша, не глядя по сторонам... ну я считаю сажать за такое надо
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130
Konst 2 часа назад
У нас так вот по-страны ездит! Куда смотрят, вообще не понятно!
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