Китайский "Пункт назначения"

2021
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Метки: Видео ДТП Китай аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Да, я знаю, что они шли не по пешеходному переходу, но она и там бы не остановилась, правда в этом случае они сняли бы с себя ответственность.
Для сведения, в Китае пешеходов водители традиционно презирают, и если после введения бальной системы водители авто начали скрипя зубами пропускать пешеходов на переходах т.к. за это получали самое большое количество балов, то тырчиководам пофиг на балы как ездили, так и ездят.