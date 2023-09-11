Такси перевернулось при попытке объехать электросамокатчика

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Вчера в Санкт-Петербурге таксист при попытке объехать элекстросамокатчика допустил столкновение с припаркованными автомобилями и перевернулся. Сообщается, что водитель такси и пассажир получили лёгкие ушибы.
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Метки: Видео ДТП Санкт-Петербург аварии авто авто аварии автомир автомобили машина такси электросамокат
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Едет чукча в такси. Вдруг дорогу перебегает старушка. Водитель вправо - старушка вправо. Водитель влево - старушка влево. Кое-как водитель уклонился, оборачивается назад - лежит старушка на дороге.
Чукча говорит:
- Белый охотник - плохой охотник. Если б чукча дверцу не открыл, ушел бы бабка...
Я понимаю что мой пост вызовет жопное горение, вот такой я человек, истина дороже