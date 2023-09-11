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Такси перевернулось при попытке объехать электросамокатчика

Такси перевернулось при попытке объехать электросамокатчика

Автор:
11 сентября 2023 15:57
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   такси   электросамокат   
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Вчера в Санкт-Петербурге таксист при попытке объехать элекстросамокатчика допустил столкновение с припаркованными автомобилями и перевернулся. Сообщается, что водитель такси и пассажир получили лёгкие ушибы.

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Метки: Видео   ДТП   Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   такси   электросамокат   
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17  комментариев
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17k
Shtoppi 2 часа назад
самокатычник как всегда уверен что он бессмертный, а потому не глядя по сторонам и даже не притормозил. взять его за ножки, раскрутить и е_ануть головой об угол.
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23k
sanchesS80 4 минуты назад
Ну оба идиоты. Впереди закрытый пешеходный переход, водятел летит. Увидев опасность, начал дёргать рулём вместо прямолинейного торможения. Да, можно долго обсуждать ПДД и кто там как должен переходить дорогу, но самокатчик уедет и ищи его потом до посинения. А своя машина + 2 припаркованные очень серьёзно повреждены. Фиг хватит страховки.
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3k
Яков Час назад
Вот это настоящий пи..а..ас! Давить надо было!
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36k
Опаньки Час назад
Насмотрятся милохиных своих в тик токах и в башках такое же гуано птичье
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30k
Serg2001 2 часа назад
Старый анекдот напомнило:

Едет чукча в такси. Вдруг дорогу перебегает старушка. Водитель вправо - старушка вправо. Водитель влево - старушка влево. Кое-как водитель уклонился, оборачивается назад - лежит старушка на дороге.
Чукча говорит:
- Белый охотник - плохой охотник. Если б чукча дверцу не открыл, ушел бы бабка...
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20k
Александр 2 часа назад
Кроме самокатчика который не спешился, есть ещё пара нарушителей. Тот кто оставил машину возле перехода и водитель который решил уворачиваться от самокатчика, в то время как надо было просто жать на тормоз как это оговорено в ПДД.
Я понимаю что мой пост вызовет жопное горение, вот такой я человек, истина дороже
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1
Serg DDM 11 минут назад
по правилам что самокатчик, что велосипедист должны переводить свои транспортные средства по переходу пешком
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