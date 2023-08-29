В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок" в полном неадеквате ехала по встречке

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За рулем была агрессивная женщина в состоянии измененного сознания.
Как оказалось, это Олеся — гендиректор фирмы, которая занимается грузовыми перевозками в области.
Дамочка с головой ушла в пятничный загул. Веселье неожиданно оборвалось, когда ее остановили сотрудники ГИБДД.
Дебоширка отказалась проходить медицинское освидетельствование. В отношении нее автоинспекторы составили административный протокол.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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- А как я в таком состоянии дойду??
Явно требует продолжения банкета