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В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок" в полном неадеквате ехала по встречке

В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок" в полном неадеквате ехала по встречке

Автор:
29 августа 2023 08:10
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Наркотики   авто   вождение   встречка   героиня из фильма Звонок   неадекватное состояние   
921
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За рулем была агрессивная женщина в состоянии измененного сознания.

Как оказалось, это Олеся — гендиректор фирмы, которая занимается грузовыми перевозками в области.

Дамочка с головой ушла в пятничный загул. Веселье неожиданно оборвалось, когда ее остановили сотрудники ГИБДД.


Дебоширка отказалась проходить медицинское освидетельствование. В отношении нее автоинспекторы составили административный протокол.

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Метки: Видео   Наркотики   авто   вождение   встречка   героиня из фильма Звонок   неадекватное состояние   
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23  комментария
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770
Шурман 46 минут назад
Веселая ночка была у девахи . С зада вроде бы нормальная но морда это шедевр .
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915
Vergüenza Ajena 2 минуты назад
- И ты собираешься в таком состоянии ехать?!
- А как я в таком состоянии дойду??
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16k
Мистер Фикс 7 минут назад
О, начала мужика раздевать..
Явно требует продолжения банкета
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10k
Борис Карабанов 12 минут назад
Гендиректор...
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55k
dima423 14 минут назад
Автор на картинку в заглавии поста мог бы и получше скрин подобрать))
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29k
Ваня 17 минут назад
если не спустят на тормозах, то бабенка влетит на бабки и условку...
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55k
dima423 20 минут назад
сзади полюбому ракурс лучше)
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4k
Alex Полчаса назад
На кол суку!
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27
Собака У Попа Полчаса назад
Сзади образовалась пробка, а встречные машины летели быстро. Вывод: сзади она симпотнее, чем спереди.
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770
Шурман Полчаса назад
Вот это я понимаю 3д :)
Ссылка vk.com
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Пришла к славе так сказать.
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15k
FatZilla 38 минут назад
Вот ведь люди... девке достаточно повезло - внешне не ужас-ужас, бабки есть на Мазду и такой отдых, а себя травит.
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27
Собака У Попа 43 минуты назад
А что за фильм такой можно спросить?
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27
Собака У Попа Шурман Полчаса назад
Ну, откуда такие в Ростове?
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