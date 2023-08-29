В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок" в полном неадеквате ехала по встречке

Как оказалось, это Олеся — гендиректор фирмы, которая занимается грузовыми перевозками в области.



Дамочка с головой ушла в пятничный загул. Веселье неожиданно оборвалось, когда ее остановили сотрудники ГИБДД.





Дебоширка отказалась проходить медицинское освидетельствование. В отношении нее автоинспекторы составили административный протокол.