Ferrari Portofino влетела в дерево в центре Москвы

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По словам очевидцев водитель не справился с управлением и спорткар вынесло на обочину дороги. В этот момент в машине находились два человека - парень и девушка. Сильных травм они не получили.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
На место ДТП приехали спасатели.
Как уточняет Baza, цена на подобные модели Ferrari в России сейчас колеблется от 30 до 50 миллионов рублей.
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надеюсь дерево выживет!