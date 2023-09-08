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Ferrari Portofino влетела в дерево в центре Москвы

Ferrari Portofino влетела в дерево в центре Москвы

Автор:
08 сентября 2023 08:57
Сообщество : Аварии
Метки: Ferrari Portofino   Видео   Москва   авария   авто   влетела в дерево   
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По словам очевидцев водитель не справился с управлением и спорткар вынесло на обочину дороги. В этот момент в машине находились два человека - парень и девушка. Сильных травм они не получили.

На место ДТП приехали спасатели.


Как уточняет Baza, цена на подобные модели Ferrari в России сейчас колеблется от 30 до 50 миллионов рублей.

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Метки: Ferrari Portofino   Видео   Москва   авария   авто   влетела в дерево   
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8  комментариев
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
машину купил, водить не купил
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289
Кот Чеширский 8 минут назад
Ну вот совсем не жалко
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30k
Aqueronte 21 минуту назад
Хохлам не показывайте, они до сих пор думают что мы на болотах живём.
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540
ruslan d 23 минуты назад
Ну там обычной автошколы мало , там уметь надо ... Но хорошо , что все живы , а железо оно просто железо , починят .
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2k
SmartCat101 36 минут назад
какая добрая, светлая, хорошая пятничная новость!!! улыбнуло
надеюсь дерево выживет!
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8k
KarabasBarabas 44 минуты назад
Папаня жопу сейчас надерёт наезднику.
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