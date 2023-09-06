Крымский чиновник во время велопрогулок проверяет состояние вверенных ему территорий

Зожные рейды устраивает глава администрации Раздольненского района Денис Олейник. Во время последней такой инспекции он определил, где не работает уличное освещение, и наслушался рёв моторов и музыки из автомобилей, а потому попросил водителей не шуметь по вечерам, чтобы «создать благоприятные условия для нашего спокойного сна и отдыха».
Олейник заверил , что ни в коем случае не пиарится, а решает проблемы, что называется, с колёс.
«Ежедневно объезжаю по 8-10 километров. Я не пиарюсь. Я считаю, что власть должна быть открытой. Это даёт возможность увидеть, где есть пробелы, и есть возможность пообщаться с людьми, увидеть, что людям необходимо и как улучшить наши посёлки».
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