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Крымский чиновник во время велопрогулок проверяет состояние вверенных ему территорий

Крымский чиновник во время велопрогулок проверяет состояние вверенных ему территорий

Автор:
06 сентября 2023 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Крым   авто   велопрогулка   водитель   дороги   чиновник   
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Зожные рейды устраивает глава администрации Раздольненского района Денис Олейник. Во время последней такой инспекции он определил, где не работает уличное освещение, и наслушался рёв моторов и музыки из автомобилей, а потому попросил водителей не шуметь по вечерам, чтобы «создать благоприятные условия для нашего спокойного сна и отдыха».

Олейник заверил , что ни в коем случае не пиарится, а решает проблемы, что называется, с колёс.


«Ежедневно объезжаю по 8-10 километров. Я не пиарюсь. Я считаю, что власть должна быть открытой. Это даёт возможность увидеть, где есть пробелы, и есть возможность пообщаться с людьми, увидеть, что людям необходимо и как улучшить наши посёлки».

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Метки: Видео   Крым   авто   велопрогулка   водитель   дороги   чиновник   
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7  комментариев
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15k
Александр 18 минут назад
Так, (если не его предвыборный PR) так и должны проводиться все "ревизии" и проверки. Без предварительных предупреждений, нежданно/негаданно... Без "мигалок", и журналистов, "освещающих"... Приехал/проехал, увидел, с утра - "будьте любезны, ответственные, на разбор...".
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7k
Pravednik84 13 минут назад
На этом велосипеде проехать 10км? Либо он суперкрут (на олимпийском уровне), либо врёт. Я проезжаю в день 21 км на круто модифицированном дорожнике (почти шоссейник), я знаю какие велосипеды как ездят - ему на 10 км нужно около часа-двух.
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5k
Rubiroid_47 15 минут назад
Цепь смажь.
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1k
Vergüenza Ajena 16 минут назад
Хочет переизбраться?
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2k
mikhanych 19 минут назад
передайте ему, чтоб велик на ТО отогнал, а то там скрипит-пердит все, того и гляди - навернется с велика, придется инспектировать еще и больницы изнутри
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18k
Роберт Шекли 40 минут назад
Глава администрации района занимается лампочками...громкой музыкой...

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