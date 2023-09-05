Во Владивостоке водитель включил матерные частушки на весь город

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Таким образом можно поднять на уши весь район, готовящийся отходить ко сну.
Стоит учитывать и детей, которые могут ехать в соседних автомобилях или просто находиться неподалёку от машины, из динамиков, которой льётся нецензурная брань.
Кроме того, максимальный уровень громкости звука аудиосистемы в авто не должен превышать 80 децибел, иначе водителю светит штраф: 5 тысяч за первое нарушение и до 30 тысяч рублей за последующие.
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Автор сразу допиши, чтобы выписать такой штраф, рядом ЧУДОМ должна оказаться комиссия, которая измерит уровень шума именно в этот момент и тогда смогут выписать штраф!