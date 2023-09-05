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Во Владивостоке водитель включил матерные частушки на весь город

Во Владивостоке водитель включил матерные частушки на весь город

Автор:
05 сентября 2023 08:54
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Владивосток   авто   водитель   маты   машина   частушки   
1115
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Таким образом можно поднять на уши весь район, готовящийся отходить ко сну.

Стоит учитывать и детей, которые могут ехать в соседних автомобилях или просто находиться неподалёку от машины, из динамиков, которой льётся нецензурная брань.

Кроме того, максимальный уровень громкости звука аудиосистемы в авто не должен превышать 80 децибел, иначе водителю светит штраф: 5 тысяч за первое нарушение и до 30 тысяч рублей за последующие.

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Метки: Видео   Владивосток   авто   водитель   маты   машина   частушки   
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9  комментариев
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3k
kuchipachi Час назад
Ну, это не частушки, а, так сказать, песня)
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10k
МихА 4 минуты назад
Вот так штрафовать надо таких козлов
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4k
вася васильев 6 минут назад
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4k
ProstoBoBka 8 минут назад
"Кроме того, максимальный уровень громкости звука аудиосистемы в авто не должен превышать 80 децибел, иначе водителю светит штраф: 5 тысяч за первое нарушение и до 30 тысяч рублей за последующие."

Автор сразу допиши, чтобы выписать такой штраф, рядом ЧУДОМ должна оказаться комиссия, которая измерит уровень шума именно в этот момент и тогда смогут выписать штраф!
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1k
Андрей Филиппов 18 минут назад
.Ебать новость, по первому покажут?
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24k
pssst 39 минут назад
Частушки - это про конную милицию и прохожего на мосту. А тут - херота какая-то.
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562
Илья 50 минут назад
Хороший фильм был "Судная Ночь"
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