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Мужчина развалил гараж соседа, пытаясь скрыться от ДПСников

Мужчина развалил гараж соседа, пытаясь скрыться от ДПСников

Автор:
03 сентября 2023 10:19
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   Погоня   авто   гараж   провал   сосед   
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Житель села Таремского пытался оторваться на своём внедорожнике от погони ДПС. Под высоким адреналином на скорости впечатался в гараж своего соседа — то ли педали перепутал, то ли дома. К слову, он раньше привлекался за пьяное вождение.

Кирпичные стены обвалились прямо на старенькую иномарку Вадима. Оценка ущерба ещё впереди.

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Метки: Видео   ДПС   Погоня   авто   гараж   провал   сосед   
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2  комментария
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6k
Старичок 13 минут назад
а кто из них Вадим?
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Опаньки Полминуты назад
Если столкновение в помещении, это считается как ДТП по ОСАГО ? )
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