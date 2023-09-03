Мужчина развалил гараж соседа, пытаясь скрыться от ДПСников

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Житель села Таремского пытался оторваться на своём внедорожнике от погони ДПС. Под высоким адреналином на скорости впечатался в гараж своего соседа — то ли педали перепутал, то ли дома. К слову, он раньше привлекался за пьяное вождение.
Кирпичные стены обвалились прямо на старенькую иномарку Вадима. Оценка ущерба ещё впереди.
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