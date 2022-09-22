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Мега-коллекция из более чем 120 классических автомобилей отправляется ​​на аукцион

Мега-коллекция из более чем 120 классических автомобилей отправляется ​​на аукцион

Автор:
22 сентября 2022 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   видео   гараж   коллекция   коллекция автомобилей   
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80-летний мебельный магнат Джин Пондер из Техаса решил, что пора отказаться от своей огромной коллекции из более чем 120 автомобилей, мотоциклов и лодок. Впечатляющие транспортные средства будут выставлены на аукцион RM Sotheby's 22-24 сентября.

Источник:

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Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   видео   гараж   коллекция   коллекция автомобилей   
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gh0st Полчаса назад
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