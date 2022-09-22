Мега-коллекция из более чем 120 классических автомобилей отправляется ​​на аукцион

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80-летний мебельный магнат Джин Пондер из Техаса решил, что пора отказаться от своей огромной коллекции из более чем 120 автомобилей, мотоциклов и лодок. Впечатляющие транспортные средства будут выставлены на аукцион RM Sotheby's 22-24 сентября.
Джин Пондер основал две успешные мебельные компании, которые позволили ему построить в США фешенебельное поместье, на территории которого находится уникальный гараж, состоящий из пяти отдельно стоящих зданий. За долгие годы бизнесмен собрал эксклюзивные классические модели Bentley, Ferrari и Mercedes-Benz. Однако первой автомобильной любовью коллекционера стал MGTC 1948 года выпуска, который Джин привез домой после службы на флоте.
Среди экспонатов, которые предложат к покупке, находятся Maserati 3500 GT Spyder 1960 года, Porsche 356 A 1600 Speedster 1956 года, 60летний Mercedes-Benz 300 SL Roadster, а также Ferrari 330 GTC и родстер 246 Dino GTS 1967 и 1974 годов.
Кроме того, в коллекции есть Jaguar E-Type 1968 года, два купе Aston Martin DB2/4 Drophead Coupe. В дополнение к уникальным машинам по желанию коллекционера восстановили винтажные автомобили, построенные в 30-х, 40-х и 50-х годах прошлого века. Сам хозяин называет эти модели произведениями искусства.
Источник:
АНТИФИШКИ
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