Мега-коллекция из более чем 120 классических автомобилей отправляется ​​на аукцион

Джин Пондер основал две успешные мебельные компании, которые позволили ему построить в США фешенебельное поместье, на территории которого находится уникальный гараж, состоящий из пяти отдельно стоящих зданий. За долгие годы бизнесмен собрал эксклюзивные классические модели Bentley, Ferrari и Mercedes-Benz. Однако первой автомобильной любовью коллекционера стал MGTC 1948 года выпуска, который Джин привез домой после службы на флоте.