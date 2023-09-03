Приезжий рабочий стащил четыре шины из сервис-центра "Колёса даром"

Бекзод приехал в Уфу на заработки, по образованию каменщик. Но никуда не устроился даже на три дня и пошёл по тёмной тропе — прямиком в шиномонтажку на Маршала Жукова. Ночью вскрыл дверь, прокрался на корточках к кассе, там была (до его прихода) пара тысяч.

Раз сигнализация не сработала, злодей решил спокойно осмотреть весь инвентарь. Напихал в пакет аксессуаров, напоследок прихватил четыре шины и смотался. Наворованное хотел продать — пока не попался сотрудникам.