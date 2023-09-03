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Приезжий рабочий стащил четыре шины из сервис-центра "Колёса даром"

Приезжий рабочий стащил четыре шины из сервис-центра "Колёса даром"

Автор:
03 сентября 2023 09:44
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Колёса даром   Уфа   авто   вор   машина   украл   шины   
855
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Когда понял название слишком буквально)

Бекзод приехал в Уфу на заработки, по образованию каменщик. Но никуда не устроился даже на три дня и пошёл по тёмной тропе — прямиком в шиномонтажку на Маршала Жукова. Ночью вскрыл дверь, прокрался на корточках к кассе, там была (до его прихода) пара тысяч.


Раз сигнализация не сработала, злодей решил спокойно осмотреть весь инвентарь. Напихал в пакет аксессуаров, напоследок прихватил четыре шины и смотался. Наворованное хотел продать — пока не попался сотрудникам.

Источник:

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Метки: Видео   Колёса даром   Уфа   авто   вор   машина   украл   шины   
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4  комментария
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5k
methos2 3 минуты назад
Все таки нам нужна каторга.... Пусть руками камень колят.
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4k
просто Дмитрий 10 минут назад
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34k
АнтонПолднев Час назад
Обеспечил себя бесплатной кормёжкой. Хотя реальный срок вряд ли дадут.
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