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В Париже с 1 сентября запретят аренду электросамокатов

В Париже с 1 сентября запретят аренду электросамокатов

Автор:
28 августа 2023 09:46
Сообщество : Автомир
Метки: Европа   Париж   авто   закон   запрет   электросамокат   
1024
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Город станет первым в Европе, где будет действовать запрет.

Мэрия Парижа отказалась продлить контракты с частными операторами (Lime, Tier, Dott) и обязала их убрать технику с городских улиц.

За такое решение выступили 89% участников городского референдума. Его организатор, мэр Парижа Анн Идальго, ранее сама выступила против электросамокатов, отмечая, что отказ от них уменьшит «неудобства» на дорогах

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Метки: Европа   Париж   авто   закон   запрет   электросамокат   
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5  комментариев
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2k
Жирный бот 2 часа назад
Вобщем идея с прокатными самокатами - так себе...Надо сворачивать)
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388
Andrei Минуту назад
Проблема дебилов на электросамокатах не в электросамокатах, а в дебилах. Дайте им время и они найдут другой способ людей бесить...
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159
FreelancerND Час назад
Как интересно история ходит по кругу. В начале прошлого века уже массово запускали самокаты на бензо двигателях. Ровно с таким же эффектом, полная фигня и анархия водятлов самокатов. Так все и заглохло.
Можете погуглить "autoped 1916"
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16k
ss 2 часа назад
Бли-и-ин!... Не верю! Не верю, что хоть у кого-то из правительств во всём мире проснулся разум! Неужели среди управленцев ещё кто-то остался с мозгом?! А то я уже перестал надеяться. Такое ощущение, что теперь в правительство только из домов скорби набирают. А тут!...
Надо написать мадам Идальго благодарственное письмо!
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