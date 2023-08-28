В Париже с 1 сентября запретят аренду электросамокатов

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Город станет первым в Европе, где будет действовать запрет.
Мэрия Парижа отказалась продлить контракты с частными операторами (Lime, Tier, Dott) и обязала их убрать технику с городских улиц.
За такое решение выступили 89% участников городского референдума. Его организатор, мэр Парижа Анн Идальго, ранее сама выступила против электросамокатов, отмечая, что отказ от них уменьшит «неудобства» на дорогах
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