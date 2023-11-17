Власти Южной Кореи запретят употреблять в пищу собачье мясо

Политики считают, что продажа и поедание собачатины
это дикость наносит ущерб имиджу страны.
Правительство Южной Кореи и правящая партия "Гражданская сила" объявили о совместных усилиях по продвижению законопроекта о запрете забоя собак, продажи и употребления их мяса в пищу. Председатель политического комитета "Гражданской силы" Ю Ый Дон сообщил, что законопроект примут в течение 2023 года.
"С момента опубликования специального закона фермы, занимающиеся выращиванием собак для еды, и предприятия, занимающиеся разделкой и продажей мяса должны будут зарегистрироваться в органах местного самоуправления и представить план мероприятий по прекращению деятельности", — объявил Ю Ый Дон.
Причиной принятия специального закона политики называют сильно увеличившееся количество корейцев, которые заводят в качестве питомцев собак, а также ущерб имиджу страны на международной арене. Поэтому с принятием закона собаки перестанут считаться домашним скотом в Южной Корее.
Предполагается, что закон вступит в силу в 2027 году. На окончательное прекращение деятельности собачьим фермам, фирмам и ресторанам дадут три года. Сейчас правительство думает, как финансово простимулировать владельцев "собачьего" бизнеса, чтобы те побыстрее прекратили деятельность.
По данным местных властей, в стране работают более 1150 ферм, выращивающих собак, 34 предприятия занимаются забоем, 219 компаний обеспечивают продажи, и более 1600 ресторанов имеют в своем меню блюда из собачатины.
Отмечается, что в последние годы в Южной Корее резко сократилось потребление собачатины. Это связано с изменениями в образе жизни и культуре корейского общества. Многие жители страны уже не могут воспринимать собаку в качестве еды. Но тем не менее спрос на собачье мясо в стране всё ещё есть. И попытки запретить выращивать и забивать собак раньше наталкивались на мощное сопротивление как бизнесменов, занимающихся этим родом деятельности, так и ценителей собачьего мяса.
Отметим, что в Сеуле, столице Южной Кореи, усилиями бывшего мэра Пак Вон Сун в 2019 году закрылась последняя бойня, где разводили собак. Примеру столицы последовали ещё несколько крупных городов, но в сельской местности подобные фермы продолжают работать.
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