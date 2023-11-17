Власти Южной Кореи запретят употреблять в пищу собачье мясо

Причиной принятия специального закона политики называют сильно увеличившееся количество корейцев, которые заводят в качестве питомцев собак, а также ущерб имиджу страны на международной арене. Поэтому с принятием закона собаки перестанут считаться домашним скотом в Южной Корее.



Предполагается, что закон вступит в силу в 2027 году. На окончательное прекращение деятельности собачьим фермам, фирмам и ресторанам дадут три года. Сейчас правительство думает, как финансово простимулировать владельцев "собачьего" бизнеса, чтобы те побыстрее прекратили деятельность.



По данным местных властей, в стране работают более 1150 ферм, выращивающих собак, 34 предприятия занимаются забоем, 219 компаний обеспечивают продажи, и более 1600 ресторанов имеют в своем меню блюда из собачатины.