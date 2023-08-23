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Rolls-Royce представил роскошный родстер Droptail стоимостью более 20 миллионов долларов

Rolls-Royce представил роскошный родстер Droptail стоимостью более 20 миллионов долларов

Автор:
23 августа 2023 18:04
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   
1210
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В рамках Автомобильной недели в калифорнийском Пеббл-Бич заводское подразделение Rolls-Royce Coachbuild представило очередной шедевр - родстер Rolls-Royce Droptail. Всего будет построено четыре отличающихся оформлением машины. Дебютный экземпляр под именем La Rose Noire вдохновлён чёрной розой, известной как Black Baccara уже выкуплен.
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Метки: Rolls Royce   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   
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12  комментариев
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145
FreelancerND 2 часа назад
Современные автопроизводители сколько угодно могут рассказывать что вот этот вот обмылок или это зубило - это верх верхов и топ топов, но им уже никогда не вернуться в период самых красивых машин, а именно 50-60е годы
И вот этот Роллс Ройс по виду похож на зализанную коробку на колесиках, вся ценность которого в искусственно раздутой стоимости бренда и так же искусственно созданной ограниченности партии. Ну как бы да, когда денег жопой жуй - должна быть какая-то херня редкая, чтобы перед такими же как ты понтоваться.
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17k
Алекс 6 минут назад
Ссылка coub.com
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220
А П 13 минут назад
Никакой фантазии. За такие бабки можно много чего поинтересней найти.
Например - боевой вертолет !
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0
устал я от вас 39 минут назад
20 миллионов баксов? Серьёзно? )))
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34k
АнтонПолднев 46 минут назад
Ярмарка тщеславия. Сук, самолёт можно купить... Хотя у целевой аудитории, естественно, самолёты и яхты уже присутствуют.
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181
Йож ДонеццкиЙ 55 минут назад
Роллс дороже Бугги??? Это что-то новенькое!
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12k
Просто Царь Час назад
Самое смешное, что за эти машины будет драка из тех кому $20 лимонов, как другим 2000 рэ.
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13k
..: Атеист :.. Час назад
А че только 20 лямов? Давайте сразу 200! Гулять так гулять!))

Вот это и есть отмыв бабла! Не может оно столько стоить, ну никак! 20 лямов рублей - ок, могу понять..
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4k
Alex Час назад
Херня какая-то
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8k
sedoisever 2 часа назад
Нахрена это вообще? Х.з.
Чтобы не особо известные нам люди с охулиардом бабла друг перед другом понтанулись.
Нам пофиг. Им практически тоже...
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11k
kaboza 2 часа назад
не брутально, китайозиной отдает, по наполнению RR, а по экстерьеру как-то не по ролсовски...ИМХО, не 3.14дете мну)
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