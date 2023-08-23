Rolls-Royce представил роскошный родстер Droptail стоимостью более 20 миллионов долларов

В отличие от прежних эксклюзивных моделей Rolls-Royce: Sweptail (2017 г.) и Boat Tail (2021 г.) — рассчитанный на двух человек 5.3-метровый Droptail не использует платформу Architecture of Luxury, как серийные Cullinan, Ghost и Phantom, поскольку базируется на новом монококе из стали, алюминия и карбона. И никаких электромоторов — исключительно проверенный 6.75-литровый V12 с двойным турбонаддувом, выдающий 593 л. с. мощности и 840 Нм крутящего момента. Набор сотни занимает менее пяти секунд, максимальная скорость ограничена порогом 250 км/ч.



Колер кузова машины был сформирован смешением красной краски True Love с более тёмным оттенком Mystery, подобно той самой розе, восприятие цвета меняется в зависимости от угла обзора. Эффект зачернения сверкающей деталировки Hydroshade достигнут за счёт использования специального электролитного хромирования. Съёмная крыша родстера выполнена из углеродного волокна с меняющим степень светопроницаемости стеклом.



Приоритетное внимание при кройке салона уделялось материалам и мастерству исполнения, а не электронике. Только на создание мозаичного панно, символизирующего собой опадающие лепестки роз, мастерам потребовалось около года труда, ушедшего на ручную обработку и подгонку 1603 плашек дерева чёрная сикомора из Франции. Также, следуя традициям, в машине предусмотрен охлаждаемый контейнер для пары бутылок с сервировочным подносом, в данном случае Champagne de Lossy.



Уникальный хронометр бренда Audemars Piguet был оговорён ещё на стадии формирования заказа. Часы Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date с автоматическим подзаводом удерживаются на приборной панели фиксатором с электроприводом. Когда же они находятся на руке хозяйки, ниша на приборной панели заполняется монетой с ручной гравировкой в виде розы.



Точная стоимость Rolls-Royce Droptail La Rose Noire не называется. В прессе указываются лишь приблизительные границы в 20–28 млн долларов США или 1,88-2,63 миллиарда рублей.