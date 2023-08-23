Rolls-Royce представил роскошный родстер Droptail стоимостью более 20 миллионов долларов

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В рамках Автомобильной недели в калифорнийском Пеббл-Бич заводское подразделение Rolls-Royce Coachbuild представило очередной шедевр - родстер Rolls-Royce Droptail. Всего будет построено четыре отличающихся оформлением машины. Дебютный экземпляр под именем La Rose Noire вдохновлён чёрной розой, известной как Black Baccara уже выкуплен.
В отличие от прежних эксклюзивных моделей Rolls-Royce: Sweptail (2017 г.) и Boat Tail (2021 г.) — рассчитанный на двух человек 5.3-метровый Droptail не использует платформу Architecture of Luxury, как серийные Cullinan, Ghost и Phantom, поскольку базируется на новом монококе из стали, алюминия и карбона. И никаких электромоторов — исключительно проверенный 6.75-литровый V12 с двойным турбонаддувом, выдающий 593 л. с. мощности и 840 Нм крутящего момента. Набор сотни занимает менее пяти секунд, максимальная скорость ограничена порогом 250 км/ч.
Колер кузова машины был сформирован смешением красной краски True Love с более тёмным оттенком Mystery, подобно той самой розе, восприятие цвета меняется в зависимости от угла обзора. Эффект зачернения сверкающей деталировки Hydroshade достигнут за счёт использования специального электролитного хромирования. Съёмная крыша родстера выполнена из углеродного волокна с меняющим степень светопроницаемости стеклом.
Приоритетное внимание при кройке салона уделялось материалам и мастерству исполнения, а не электронике. Только на создание мозаичного панно, символизирующего собой опадающие лепестки роз, мастерам потребовалось около года труда, ушедшего на ручную обработку и подгонку 1603 плашек дерева чёрная сикомора из Франции. Также, следуя традициям, в машине предусмотрен охлаждаемый контейнер для пары бутылок с сервировочным подносом, в данном случае Champagne de Lossy.
Уникальный хронометр бренда Audemars Piguet был оговорён ещё на стадии формирования заказа. Часы Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date с автоматическим подзаводом удерживаются на приборной панели фиксатором с электроприводом. Когда же они находятся на руке хозяйки, ниша на приборной панели заполняется монетой с ручной гравировкой в виде розы.
Точная стоимость Rolls-Royce Droptail La Rose Noire не называется. В прессе указываются лишь приблизительные границы в 20–28 млн долларов США или 1,88-2,63 миллиарда рублей.
Колер кузова машины был сформирован смешением красной краски True Love с более тёмным оттенком Mystery, подобно той самой розе, восприятие цвета меняется в зависимости от угла обзора. Эффект зачернения сверкающей деталировки Hydroshade достигнут за счёт использования специального электролитного хромирования. Съёмная крыша родстера выполнена из углеродного волокна с меняющим степень светопроницаемости стеклом.
Приоритетное внимание при кройке салона уделялось материалам и мастерству исполнения, а не электронике. Только на создание мозаичного панно, символизирующего собой опадающие лепестки роз, мастерам потребовалось около года труда, ушедшего на ручную обработку и подгонку 1603 плашек дерева чёрная сикомора из Франции. Также, следуя традициям, в машине предусмотрен охлаждаемый контейнер для пары бутылок с сервировочным подносом, в данном случае Champagne de Lossy.
Уникальный хронометр бренда Audemars Piguet был оговорён ещё на стадии формирования заказа. Часы Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date с автоматическим подзаводом удерживаются на приборной панели фиксатором с электроприводом. Когда же они находятся на руке хозяйки, ниша на приборной панели заполняется монетой с ручной гравировкой в виде розы.
Точная стоимость Rolls-Royce Droptail La Rose Noire не называется. В прессе указываются лишь приблизительные границы в 20–28 млн долларов США или 1,88-2,63 миллиарда рублей.
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И вот этот Роллс Ройс по виду похож на зализанную коробку на колесиках, вся ценность которого в искусственно раздутой стоимости бренда и так же искусственно созданной ограниченности партии. Ну как бы да, когда денег жопой жуй - должна быть какая-то херня редкая, чтобы перед такими же как ты понтоваться.
Например - боевой вертолет !
Вот это и есть отмыв бабла! Не может оно столько стоить, ну никак! 20 лямов рублей - ок, могу понять..
Чтобы не особо известные нам люди с охулиардом бабла друг перед другом понтанулись.
Нам пофиг. Им практически тоже...