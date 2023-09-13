Прямой наводкой на самокатчика

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В Тольятти 10 сентября водитель автомобиля Лада Приора совершил наезд на самокатчика. Сообщается, что пострадавший отделался ссадинами на руках.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина самокат
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