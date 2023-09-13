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Прямой наводкой на самокатчика

Прямой наводкой на самокатчика

Автор:
13 сентября 2023 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   самокат   
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В Тольятти 10 сентября водитель автомобиля Лада Приора совершил наезд на самокатчика. Сообщается, что пострадавший отделался ссадинами на руках.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   самокат   
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6  комментариев
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11k
Б.Касторский Час назад
Начать надо с того, что выучить ПДД. Так что не "прямой наводкой в самокатчика", а самокатчик- самоубийца без мозгов.
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7k
vasilykopkov Минуту назад
"Охотник на оленей. Начало."
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135
Михаил 4 минуты назад
Так он еще похоже и рулил то одной рукой, в другой пакет... вот интересно, после такого у них моск хоть из спячки выходит? Или там в принципе нечему просыпаться? Они ей богу катаются как бессмертные...
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2k
Vergüenza Ajena 18 минут назад
Только ссадинами на руках????
Жаль.
Очень жааааааааааль.
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739
Шурман Час назад
-1 и думаю больше на свои 2 колесика не полезет . Поучительное видео .
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