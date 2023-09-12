Водитель Ленд Ровера заработал уголовную статью

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4 сентября в Воронеже 54-летний мужчина привез продукты на заправку в Коминтерновском районе. Между ним и 33-летним гражданином из Ленд Ровера возникла перепалка и драка. В результате конфликта водитель Ленд Ровера переехал мужчину. Пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии.
Полная версия происходящего с другого ракурса
UPD: Двое агрессивных мужиков не поделили место у бензоколонки в Воронеже и стали выяснять отношения. В процессе, 54-летний Евгений достал нож, набросился на 33-летнего Сергея и порезал ему щёку. Тот в ответ просто переехал обидчика на своём внедорожнике.
По итогу Евгений попал в реанимацию в тяжёлом состоянии, а Сергея арестовали на два месяца — на него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ему грозит до 15 лет колонии.
По итогу Евгений попал в реанимацию в тяжёлом состоянии, а Сергея арестовали на два месяца — на него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ему грозит до 15 лет колонии.
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А вообще конечно безмозглые, что один, что второй.
По справедливости его бы вылечить и лет на 15 в тюрму. Второго лет на 8, ибо тоже "хорош", но тут реально состояние аффекта и прочее можно приписать.
А Евгения у выхода у реанимации караулят? Он вообще то на человека с ножом напал!
Да... Заправки изменились, машины изменились, а люди в лучшую сторону в зависимости от дороговизны машин и комфортности заправок в лучшую сторону не меняются.
"Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних…"
Если бы не отъехал, то и его бы сбили.
Но тут два момента:
1. Было нападение на водителя РР и тот мог после нападения находиться в состоянии аффекта или просто испугаться за свою жизнь (угроза реальна)
2. Кто знал, что водитель белого авто решится выпрыгнуть на ходу? Может водитель РР имел умысел лишь на повреждение чужого имущества? И тогда умысла на убийства нет, а есть ли причинение тяжкого (?) вреда здоровью максимум. А это уже ст. 118 УК РФ и наказание там более чем лояльное.
Я лишь предсказал возможную линию защиты.
А Вы же не юрист? Если нет, воздержитесь от конкретных комментариев Закона. Не стоит оно того.