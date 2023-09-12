Водитель Ленд Ровера заработал уголовную статью

UPD: Двое агрессивных мужиков не поделили место у бензоколонки в Воронеже и стали выяснять отношения. В процессе, 54-летний Евгений достал нож, набросился на 33-летнего Сергея и порезал ему щёку. Тот в ответ просто переехал обидчика на своём внедорожнике. По итогу Евгений попал в реанимацию в тяжёлом состоянии, а Сергея арестовали на два месяца — на него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ему грозит до 15 лет колонии.

2023-09-12T11:28:21+03:00