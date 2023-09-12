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Водитель Ленд Ровера заработал уголовную статью

Водитель Ленд Ровера заработал уголовную статью

Автор:
12 сентября 2023 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   покушение на убийство   
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4 сентября в Воронеже 54-летний мужчина привез продукты на заправку в Коминтерновском районе. Между ним и 33-летним гражданином из Ленд Ровера возникла перепалка и драка. В результате конфликта водитель Ленд Ровера переехал мужчину. Пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   покушение на убийство   
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30  комментариев
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3k
kuchipachi 2 часа назад
не место таким нервным на дорогах общего пользования. и не только на дорогах
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2k
Алексей 46 секунд назад
Конечно поцапались. Ведь всем хочется верхний слой бензина в машину залить. Самые сливки там. Машина молодеет на глазах до состояния "только что с завода".


А вообще конечно безмозглые, что один, что второй.
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Так этому уроду с ножом и надо. Сначала залез без очереди. потом стал ножом резать. Жаль, что на второго водителя уголовку завели. Надеюсь его не посадят.
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55k
dima423 Полчаса назад
Второй если выживет тоже достоин уголовной статьи вообще то... так что по совокупности могут и разойтись))
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8k
Миха Полчаса назад
Два дебила - это сила! (С)
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10k
Сол Гудман 40 минут назад
Два барана
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5k
Михаил 58 минут назад
Как в кино, на фоне истошный женский крик.
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1k
Степан Алкоголик Час назад
Да оба хороши и тому и другому уголовку
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1k
Dwarf61 2 часа назад
Т.е. чувак достал нож, напал с ножом на второго чувака, порезал его... Ему, если выживет конечно, до 15 лет за покушение на убийство не грозит?
По справедливости его бы вылечить и лет на 15 в тюрму. Второго лет на 8, ибо тоже "хорош", но тут реально состояние аффекта и прочее можно приписать.
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
54-летний Евгений достал нож, набросился на 33-летнего Сергея и порезал ему щёку.(ц)
А Евгения у выхода у реанимации караулят? Он вообще то на человека с ножом напал!
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Какой ужас творился в 90-е при дефиците бензина на заправках старого образца - куча мала, свалка и то до такого не доходило. Теперь-то чего не хватает? Как можно сегодня не поделить место у заправки?
Да... Заправки изменились, машины изменились, а люди в лучшую сторону в зависимости от дороговизны машин и комфортности заправок в лучшую сторону не меняются.
"Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних…"
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10k
Бритва 2 часа назад
а самокатчик сидит такой: "давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем"
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6k
Наталья 2 часа назад
А резать людей на заправке уже можно без последствий?
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36k
Опаньки 2 часа назад
интересно, где работают люди хватающиеся вот так за нож
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
На самом деле с хорошим адвокатом не всё так однозначно (с). Возбудить то возбудили.
Но тут два момента:
1. Было нападение на водителя РР и тот мог после нападения находиться в состоянии аффекта или просто испугаться за свою жизнь (угроза реальна)
2. Кто знал, что водитель белого авто решится выпрыгнуть на ходу? Может водитель РР имел умысел лишь на повреждение чужого имущества? И тогда умысла на убийства нет, а есть ли причинение тяжкого (?) вреда здоровью максимум. А это уже ст. 118 УК РФ и наказание там более чем лояльное.
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