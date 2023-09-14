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Стоянка на МКАДе длилась недолго

Стоянка на МКАДе длилась недолго

Автор:
14 сентября 2023 08:36
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Если уж водители умудряются не замечать множество знаков, высоченных моргающих и предупреждающий панелей дорожных рабочих, то что говорить об автомобиле, который даже не включил аварийную сигнализацию. В этот раз водитель поставил знак аварийной остановки, правда, почему-то на багажнике автомобиля. ДТП произошло ночью на 60 километре МКАД.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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860
Олеся К 16 минут назад
живые хоть?
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55k
dima423 4 минуты назад
Ну классика че... всегда повторяю, нельзя останавливаться на таких трассах посреди дороги, надо откатываться на обочину... Вероятность аварии при такой остановке почти 100%
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35k
АнтонПолднев 15 минут назад
А чего в крайний правый не встал? Странно как-то...
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