Стоянка на МКАДе длилась недолго

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Если уж водители умудряются не замечать множество знаков, высоченных моргающих и предупреждающий панелей дорожных рабочих, то что говорить об автомобиле, который даже не включил аварийную сигнализацию. В этот раз водитель поставил знак аварийной остановки, правда, почему-то на багажнике автомобиля. ДТП произошло ночью на 60 километре МКАД.
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