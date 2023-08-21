Гражданам КНР с низким социальным кредитным рейтингом запрещено водить собственные автомобили и даже велосипеды

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Китайским подданным с низким социальным кредитным рейтингом запрещено водить собственные автомобили и даже велосипеды. Теперь для входа на заправочные станции Китая требуется распознавание лиц и проверка личности. Если кто-то с низким баллом попытается войти, сразу же сработает сигнализация.
Возможности передвигаться у людей сокращаются.
Китайцам с низким социальным рейтингом в 2018 году не продали 23 млн билетов на самолеты и поезда. В десятках китайских черных списках множество людей, повергающихся дискриминации.
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Есть кредитный рейтинг, как везде, есть балльная система для нарушителей ПДД.
Но никакого общего "социального рейтинга" нет.
Билеты на самолёт не продают злостным должникам. У нас, к стати, их тоже не пускают за границу, хотя билеты продают. Так что китайский подход даже более справедливый...
Вот у нас полно людей, которым давно пора запретить вообще садиться за руль. А то они сперва пьяными ездят на своей машине, потом у "друганов" берут, когда права теряют, а потом сбивают кого-то. Вот таким бы я запретил в принципе садиться за руль.
Там много к нему привязано, но запрет на передвижение - это явно страшилка родом из США..
аналогично с билетами на футбол - билеты продают по паспорту и есть "списки хулиганов" которым билеты не продают.
и по мнению автора данного опуса это тоже надо называть дискриминацией ...