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Гражданам КНР с низким социальным кредитным рейтингом запрещено водить собственные автомобили и даже велосипеды

Гражданам КНР с низким социальным кредитным рейтингом запрещено водить собственные автомобили и даже велосипеды

Автор:
21 августа 2023 09:31
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Китай   авто   заправка   запрет   машина   с низким социальным кредитным рейтингом   
1751
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Китайским подданным с низким социальным кредитным рейтингом запрещено водить собственные автомобили и даже велосипеды. Теперь для входа на заправочные станции Китая требуется распознавание лиц и проверка личности. Если кто-то с низким баллом попытается войти, сразу же сработает сигнализация.

Возможности передвигаться у людей сокращаются.


Китайцам с низким социальным рейтингом в 2018 году не продали 23 млн билетов на самолеты и поезда. В десятках китайских черных списках множество людей, повергающихся дискриминации.

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Метки: Видео   Китай   авто   заправка   запрет   машина   с низким социальным кредитным рейтингом   
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16  комментариев
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204
Денис Федотов 2 часа назад
Интересно, а как на велосипеде ограничение выглядит - штырь из сиденья выдвигается или током бьет.
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2k
Сергей Викторович 15 минут назад
Нам тоже такое надо. Чтобы за рулем не было всякого хамла и быдла. Но миллионы наших граждан будут категорически против такого порядка.... Миллионы хамла и быдла...
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58k
Олег 17 минут назад
Я-б тоже обочечников, "учителей", дебоширов, дорожных и уличных хамов вносил-бы в ЧС.
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120
FreelancerND Полчаса назад
Нету в Китае никакого социального рейтинга, сколько можно эти американские страшилки тащить в меди поле?
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
Уже задолбали с этим "социальным рейтингом", нет его в Китае, сто раз опровергали уже.
Есть кредитный рейтинг, как везде, есть балльная система для нарушителей ПДД.
Но никакого общего "социального рейтинга" нет.
Билеты на самолёт не продают злостным должникам. У нас, к стати, их тоже не пускают за границу, хотя билеты продают. Так что китайский подход даже более справедливый...
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1k
raael13 40 минут назад
Удобно. Сказал, что либо против партии родной и в черный список. Ни тебе в общественный транспорт войти, ни за хлебушком. «Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека вечно». Джордж Оруэлл.
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6k
Alex 50 минут назад
Ну так почему бы и нет?
Вот у нас полно людей, которым давно пора запретить вообще садиться за руль. А то они сперва пьяными ездят на своей машине, потом у "друганов" берут, когда права теряют, а потом сбивают кого-то. Вот таким бы я запретил в принципе садиться за руль.
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1k
naf-naf Час назад
Не знаю, я много слышал от русских блогеров живущих в Китае, что социальный рейтинг на жизнь особо не влияет. Если рейтинг хороший тебе кредит могут дать с меньшей ставкой, в каких то моментах залог будет меньше, но не так прям. что б машину нельзя было водить
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8k
sedoisever Час назад
Кидайте тапками, но я и у нас ввёл бы социальный рейтинг. Есть куча поступков людей, которые не подпадают ни под уголовку, ни под административку, но за которые я накладывал бы ограничения.
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19k
Bill 2 часа назад
На видео мужик едет на машине и заправляется. Никакой сигнализации нет. И велосипедов в кадре тоже нет.
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20k
Анатолий Соколов 2 часа назад
в России авиакомпании создают "списки авиадебоширов" и не продают им билеты.
аналогично с билетами на футбол - билеты продают по паспорту и есть "списки хулиганов" которым билеты не продают.
и по мнению автора данного опуса это тоже надо называть дискриминацией ...
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7k
tamin 2 часа назад
Автор наверное писал про аренду велосипедов. А в целом-я знаю пару людей которым надо тоже запретить все
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Что такое социальный кредитный рейтинг? Это один рейтинг или два?
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