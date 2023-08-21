Гражданам КНР с низким социальным кредитным рейтингом запрещено водить собственные автомобили и даже велосипеды

Китайским подданным с низким социальным кредитным рейтингом запрещено водить собственные автомобили и даже велосипеды. Теперь для входа на заправочные станции Китая требуется распознавание лиц и проверка личности. Если кто-то с низким баллом попытается войти, сразу же сработает сигнализация.