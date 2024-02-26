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Амберавто готовит к выходу вторую модель компактного автомобиля

Амберавто готовит к выходу вторую модель компактного автомобиля

Автор:
26 февраля 2024 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Амеберавто   Калининград   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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Калининградский завод Автотор недавно объявил о старте производства первого электрокара под собственной маркой Амберавто — перелицованного седана JMEV GSE, который получил индекс А5 и уже на подходе второй легковой электрокар.
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Метки: Автовсячина   Амеберавто   Калининград   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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11  комментариев
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95k
Херанука Паибалу 5 часов назад
У нас в девятиэтажке тётка с 7 этажа купила "электричку" Лиф
.
ВСЯ такая была на позитиве, попыталась нанять электрика сделать ей персональную розетку.
.
ТСЖ НЕ РАЗРЕШИЛО подключаться к сетям дома, летом и так, бывает, отключается по перегрузу.
.
ТЁТКА истерила, попыталась выбрасывать удлинитель с балкона, да балкон у неё "не на ту сторону"
Автоматы её квартиры от нагрузки при зарядке автомобиля через удлинитель "отстреливали" очень быстро.
.
Ненависти было...
Кароч - продала она Лифчик.
.
Без частного дома с трехфазном вводом - это баловство
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2k
Вадим Курбатов 4 часа назад
То есть теперь наши специалисты могут клеить шильдики сразу на две разные китайские тарантайки! Ничего себе, вот это да! Дают жару ребята, молодцы!
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42k
Example 6.2.6 4 часа назад
Крупноузловая сборка? :) За этим словосочетанием, часто прячут простую махинацию, когда под видом комплекта машину и открученные колёса везут отдельно, а у нас уже собирают, оформляют это как "отечественное" производство, просят преференции и дотации из бюджета.
Так вот внезапно, обычным людям не особо и нужны эти ваши электромобили - создайте свой ДВС автомобиль, недорогой, надёжный, +\- современный, ремонтопригодный и запустите серию.. Вот тут обычно, все "Чудо инженеры из частных компаний", "Заводы Москвич" и прочие "русские Илоны Маскы" сидят с уем во рту и помалкивают.. потому что это самое сложное, тут работать и думать надо. А привезти электромобиль с Китая и втюхивать его тут в три дорого.. вот тут все молодцы, все мнят себя мега конструкторами и прочими Генри Фордами..
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157
zuckergut 4 часа назад
Блин, ну хватит клепать эти пылесосы на батарейках, дайте людям уже нормальный автомобиль с двс и на автомате в пределах 1.5-2млн
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