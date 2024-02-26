Амберавто готовит к выходу вторую модель компактного автомобиля

Главным кандидатом на роль второго «Амберавто» стал компактный JMEV EV3. При длине 3720 мм, автомобиль располагает колёсной базой 2.4 метра и комплектуется безальтернативным электромотором на 49 л. с. и 140 Нм. Электрокар отличается тихоходностью: максимальная его скорость не превышает 100 км/ч, а на разгон до 50 км/ч он потратит порядка 6 секунд. Заявленный запас хода — 320 км.



Утверждается, что машинокомплекты для крупноузловой сборки модели уже везут в Калининград. По всей видимости, малоизвестный и не слишком примечательный по характеристикам хетчбэк был выбран за его дешевизну — «Автотор» сможет установить на новинку относительно привлекательную цену.