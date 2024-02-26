Амберавто готовит к выходу вторую модель компактного автомобиля

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Калининградский завод Автотор недавно объявил о старте производства первого электрокара под собственной маркой Амберавто — перелицованного седана JMEV GSE, который получил индекс А5 и уже на подходе второй легковой электрокар.
Главным кандидатом на роль второго «Амберавто» стал компактный JMEV EV3. При длине 3720 мм, автомобиль располагает колёсной базой 2.4 метра и комплектуется безальтернативным электромотором на 49 л. с. и 140 Нм. Электрокар отличается тихоходностью: максимальная его скорость не превышает 100 км/ч, а на разгон до 50 км/ч он потратит порядка 6 секунд. Заявленный запас хода — 320 км.
Утверждается, что машинокомплекты для крупноузловой сборки модели уже везут в Калининград. По всей видимости, малоизвестный и не слишком примечательный по характеристикам хетчбэк был выбран за его дешевизну — «Автотор» сможет установить на новинку относительно привлекательную цену.
Утверждается, что машинокомплекты для крупноузловой сборки модели уже везут в Калининград. По всей видимости, малоизвестный и не слишком примечательный по характеристикам хетчбэк был выбран за его дешевизну — «Автотор» сможет установить на новинку относительно привлекательную цену.
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ВСЯ такая была на позитиве, попыталась нанять электрика сделать ей персональную розетку.
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ТСЖ НЕ РАЗРЕШИЛО подключаться к сетям дома, летом и так, бывает, отключается по перегрузу.
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ТЁТКА истерила, попыталась выбрасывать удлинитель с балкона, да балкон у неё "не на ту сторону"
Автоматы её квартиры от нагрузки при зарядке автомобиля через удлинитель "отстреливали" очень быстро.
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Ненависти было...
Кароч - продала она Лифчик.
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Без частного дома с трехфазном вводом - это баловство
Так вот внезапно, обычным людям не особо и нужны эти ваши электромобили - создайте свой ДВС автомобиль, недорогой, надёжный, +\- современный, ремонтопригодный и запустите серию.. Вот тут обычно, все "Чудо инженеры из частных компаний", "Заводы Москвич" и прочие "русские Илоны Маскы" сидят с уем во рту и помалкивают.. потому что это самое сложное, тут работать и думать надо. А привезти электромобиль с Китая и втюхивать его тут в три дорого.. вот тут все молодцы, все мнят себя мега конструкторами и прочими Генри Фордами..