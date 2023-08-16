Пролёт на запрещающий жёлтый - к закрытию мотосезона

Как сказал Джереми Кларксон - "скорость еще никого не убивала. Внезапная остановка - вот, что убивает". Эти двухколёсные летуны не успели набрать критической скорости, но точно преждевременно завершили мотосезон. Оба отправились на больничную койку. Видео из Челябинска.

0 Основной момент с 0:35, но лучше чуть раньше, чтобы оценить дорожную обстановку.