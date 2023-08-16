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Пролёт на запрещающий жёлтый - к закрытию мотосезона

Пролёт на запрещающий жёлтый - к закрытию мотосезона

Автор:
16 августа 2023 11:19
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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Как сказал Джереми Кларксон - "скорость еще никого не убивала. Внезапная остановка - вот, что убивает". Эти двухколёсные летуны не успели набрать критической скорости, но точно преждевременно завершили мотосезон. Оба отправились на больничную койку. Видео из Челябинска.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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16  комментариев
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14k
Antique computer Час назад
"Слабоумие и отвага".

Надеюсь, он возместит автовладельцу ущерб.
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6k
V2.Smirnov 19 минут назад
Водителя жалко. Здесь не важно - жёлтый или зелёный. За белым встречным, который тоже поворачивал - этих мотоциклистов все равно видно не было никак.
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22k
Carma Warrior 22 минуты назад
Никогда не надо спешить на жёлтый. Плохая привычка спешить.
Сколько езжу, в городе еду максимально спокойно. Без резких телодвижений и ненужных ускорений.
Лучше спокойно из года в год открывать и закрывать мотосезоны, чем вот так вот поспешить....
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7k
Neo 22 минуты назад
Левыми бортами нужно разъезжаться. Тогда обзор не перекроется и встречка не станет неожиданностью.
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11k
ScorpionDS Час назад
Пересек линию когда еще был желтый, типа завершал маневр, а завершил сезон, может и здоровье ..., водила кроссовера поспешил немного, видать сделают виноватым.
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