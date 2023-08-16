Пролёт на запрещающий жёлтый - к закрытию мотосезона

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Как сказал Джереми Кларксон - "скорость еще никого не убивала. Внезапная остановка - вот, что убивает". Эти двухколёсные летуны не успели набрать критической скорости, но точно преждевременно завершили мотосезон. Оба отправились на больничную койку. Видео из Челябинска.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
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Надеюсь, он возместит автовладельцу ущерб.
Сколько езжу, в городе еду максимально спокойно. Без резких телодвижений и ненужных ускорений.
Лучше спокойно из года в год открывать и закрывать мотосезоны, чем вот так вот поспешить....
Однако есть два исключения. Согласно пункту 6.14 ПДД, в случае, если автомобиль не успевает плавно замедлиться и экстренное торможение представляет опасность, то можно продолжать движение.
Еще один пункт ПДД 13.8. говорит, что при включении разрешающего движение сигнала светофора водитель все равно обязан уступить дорогу машинам и пешеходам, которые находятся на перекрестке.
Поэтому зачастую водителя, который не пропустил мчащегося на желтый торопыгу, могут признать виновным. Однако чаще инспектора выносят постановление об обоюдной вине. И такой вердикт оборачивается проблемами с оформлением ОСАГО.
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/totalnyj-ehkzamen/sovety/zheltyj-signal-svetofora/https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/totalnyj-ehkzamen/sovety/zheltyj-signal-svetofora/
Так что водителю авто в любом случае ничего хорошего не светит...
6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.