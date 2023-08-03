Одну из двух ныне существующих Ferrari 412P оценили в 40 миллионов долларов

Ferrari 330 P3 известна главным образом благодаря противостоянию с Ford GT40 на трассе «24 часов Ле-Мана», хотя считается одним из самых заслуженных спортивных шасси из Маранелло. На её базе итальянцы разработали упрощённую версию прототипа для продажи независимым гоночным командам. Например, 4-литровый V12 оснащали не системой впрыска Lucas, а карбюраторами Weber.



Экземпляр с номером 0854, выставленный на продажу, имеет богатую гоночную историю. К примеру, в 1967 году он участвовал в «Ле-Мане» и «1000 километров Спа», где занял третье место — это серьёзно укрепило позиции Ferrari в чемпионате и позволило выиграть Кубок производителей. Спорткар активно использовали в гонках на выносливость в Европе, Южной Африке и США, куда машину перевезли после очередной смены владельца.



Хозяев у прототипа было много, и один из них даже предпринял попытку адаптировать машину для езды по обычным улицам. Однако нынешний, который и выставил раритет на продажу, однажды профинансировал реставрацию Ferrari 412P до оригинальных спецификаций. Кропотливое восстановление заняло 9 лет.