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Одну из двух ныне существующих Ferrari 412P оценили в 40 миллионов долларов

Одну из двух ныне существующих Ferrari 412P оценили в 40 миллионов долларов

Автор:
03 августа 2023 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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На аукционе Bonhams уже в этом месяце уйдёт с молотка гоночная Ferrari 412P, созданная в 1967 году. Всего собрано четыре таких прототипа, и лишь два из них были построены как самостоятельные автомобили.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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