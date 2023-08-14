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3-летних девочек сбили на пешеходном переходе

3-летних девочек сбили на пешеходном переходе

Автор:
14 августа 2023 10:49
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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ДТП произошло в Абакане на улице Катанова. 63-летний водитель автомобиля Тойота Камри сбил двух девочек трёхлетнего возраста, переходивших дорогу в сопровождении взрослого. От удара одну девочку отбросило на несколько метров. К счастью, она отделалась ссадинами лица и травмой головы, госпитализация ей не понадобилась. Другая девочка не пострадала и отделалась испугом.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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5  комментариев
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2k
Виктор Глущенко 38 минут назад
Или денег занес или не простой чучмек за рулем сидел , раз его эта мымра защищает - стал заложником типичной дорожной ловушки . Какой на.. ловушки ??? Следить надо за дорогой когда едешь . Справа машина стоит - пропускает пешеходов .
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11k
Dihydrogen Monoxide 13 минут назад
Типичная дорожная ловушка - это как? В телефон долбился?
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57
Сергей Полчаса назад
Ага, еще и наверх смотреть нужно... А водитель - долбоящер, стоит машина перед пешеходным переходом, вот тут то и нужно прибавить скорости.
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2k
kuchipachi 37 минут назад
ну что ж, очередной водитель, который смотрит не на дорогу, а куда-то в/на другое место.
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