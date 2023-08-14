3-летних девочек сбили на пешеходном переходе

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ДТП произошло в Абакане на улице Катанова. 63-летний водитель автомобиля Тойота Камри сбил двух девочек трёхлетнего возраста, переходивших дорогу в сопровождении взрослого. От удара одну девочку отбросило на несколько метров. К счастью, она отделалась ссадинами лица и травмой головы, госпитализация ей не понадобилась. Другая девочка не пострадала и отделалась испугом.
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