3-летних девочек сбили на пешеходном переходе

ДТП произошло в Абакане на улице Катанова. 63-летний водитель автомобиля Тойота Камри сбил двух девочек трёхлетнего возраста, переходивших дорогу в сопровождении взрослого. От удара одну девочку отбросило на несколько метров. К счастью, она отделалась ссадинами лица и травмой головы, госпитализация ей не понадобилась. Другая девочка не пострадала и отделалась испугом.

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ДТП произошло в Абакане на улице Катанова. 63-летний водитель автомобиля Тойота Камри сбил двух девочек трёхлетнего возраста, переходивших дорогу в сопровождении взрослого. От удара одну девочку отбросило на несколько метров. К счастью, она отделалась ссадинами лица и травмой головы, госпитализация ей не понадобилась. Другая девочка не пострадала и отделалась испугом. 2023-08-14T10:49:19+03:00