FISHKINET
Сообщество Аварии 6981 пост • 555 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Кого признают виновным в аварии с машиной ДПС?

Кого признают виновным в аварии с машиной ДПС?

Автор:
11 августа 2023 09:13
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
768
1
1
9 августа в Чебоксарах на улице Энгельса автомобиль ДПС, двигаясь по встречной полосе с мигалками и крякалкой, столкнулся с поворачивающим автомобилем Хюндай Крета. Кого признают виновным в этом ДТП?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
dmitriy3603 51 минуту назад
Даже если бы на месте полиции был обычный автомобиль, все равно крета виновата! Не убедился в безопасности маневра!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
0
zoom4zoom 9 минут назад
достаточно ответить на вопрос - могут ли авто с включёнными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом ехать по встречке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Мистер Фикс 17 минут назад
Крета попала по полной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
ТС видимо намекает, что полицейские нарушили, двигаясь по встречке, но это не так: со спецсигналами им можно.
Так что никаких вопросов "кто тут виноват" быть не должно, если только вы не купили права.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor 40 минут назад
А вот интересно, крякалка считается сиреной?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156
Arts Sitnikov 43 минуты назад
Что за глупейший вопрос в посте???

Услышал сирену - крути башкой и щемись к обочине..!! Хюндай Крета однозначно.. Походит 3 месяца без прав.. подумает..

В частности, п.1.5 ПДД РФ говорит о том, что участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда, что в полной мере относится и к автомашинам со спец.сигналами.

Согласно ст.12.17 ч.2 КоАП РФ, непредоставление преимущества в движении транспортному средству спец.служб с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом наказывается штрафом в 300-500 рублей или лишением права управления на срок 1-3 месяца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 57 минут назад
Хюндай Крета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23887



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Намешалось
Намешалось
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так всегда

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#США#кино#Автовсячина#история#улыбнуло#знаменитости#отношения
#Прикол#автомир#люди#аварии#позитив#в мире#фильм#подборка#собака#нападение
#Юмор#машина#забавно#ДТП#авто аварии#интересно#факты#интересное#актеры#сарказм
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться