Кого признают виновным в аварии с машиной ДПС?

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9 августа в Чебоксарах на улице Энгельса автомобиль ДПС, двигаясь по встречной полосе с мигалками и крякалкой, столкнулся с поворачивающим автомобилем Хюндай Крета. Кого признают виновным в этом ДТП?
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Метки: Видео ДПС ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина полиция
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обычному автомобилю там(на встречной) делать нечего, а если кто-то нарушает, то не может быть в выигрышной позиции.
Так что никаких вопросов "кто тут виноват" быть не должно, если только вы не купили права.
Услышал сирену - крути башкой и щемись к обочине..!! Хюндай Крета однозначно.. Походит 3 месяца без прав.. подумает..
В частности, п.1.5 ПДД РФ говорит о том, что участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда, что в полной мере относится и к автомашинам со спец.сигналами.
Согласно ст.12.17 ч.2 КоАП РФ, непредоставление преимущества в движении транспортному средству спец.служб с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом наказывается штрафом в 300-500 рублей или лишением права управления на срок 1-3 месяца.