Компания Fisker представила новый кабриолет, пикап и кроссовер

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Компания Fisker на мероприятии под под названием Product Vision Day представила сразу три перспективные новинки. Самой массовой из них должен стать компактный кроссовер Pear, самой практичной пикап Alaska, а четырёхдверный кабриолет Ronin займёт позицию технологического флагмана.
Кроссовер Fisker Pear получил необычный дизайн с ультратонкой оптикой, выпуклым лобовым стеклом и оригинальными задними стойками. Одним из главных достоинств электрокара считается пятая дверь, которую называют «багажником Гудини»: она способна сдвигаться вниз, прячась в бампере. Разработчики считают, что такое решение пригодится на особенно тесных парковках.
Pear получит два ряда сидений, при этом будет продаваться в пяти- и шестиместной конфигурациях со сплошным диваном впереди. Прогнозируемый запас хода — около 480 километров. Кроссовер при цене от 29 тысяч долларов может стать одним из самых доступных электрокаров на рынке США. В продаже он появится в середине 2025 года.
Pear получит два ряда сидений, при этом будет продаваться в пяти- и шестиместной конфигурациях со сплошным диваном впереди. Прогнозируемый запас хода — около 480 километров. Кроссовер при цене от 29 тысяч долларов может стать одним из самых доступных электрокаров на рынке США. В продаже он появится в середине 2025 года.
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Fisker Alaska
Аналогичное решение «Гудини» Fisker применила на задней стенке кабины пикапа Alaska: если опустить её и открыть задний борт, грузовик сможет перевозить длинномеры до трёх метров. Длина грузовой платформы при закрытых бортах — 1,4 метра. Базируется пикап на платформе первой модели Fisker — кроссовера Ocean, но должен оказаться менее дальнобойным. Его запас хода составит от 370 до 550 километров. Выход на рынок запланирован на декабрь 2024 года по примерной цене от 45,4 тысячи долларов.
Fisker Ronin
Fisker Ronin станет самой дорогой моделью компании. Это четырёхдверный кабриолет с жёстким складным верхом из карбона и активными аэродинамическими элементами. Его укомплектуют сразу тремя моторами мощностью более 1000 л.с., а до 100 км/ч Ronin сможет ускоряться примерно за 2 секунды — эти характеристики сопоставимы с достоинствами Tesla Model S. Ожидается, что без подзарядки кабриолет сможет проезжать до 1000 километров. Продавать электрокар Fisker начнёт только в конце 2025 года, цена пока не названа, но приём заказов с депозитом 2 тысячи долларов уже открыт.
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Метки: Fisker Автовсячина авто автомир автомобили машина
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