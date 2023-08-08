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Компания Fisker представила новый кабриолет, пикап и кроссовер

Компания Fisker представила новый кабриолет, пикап и кроссовер

Автор:
08 августа 2023 16:06
Сообщество : Автомир
Метки: Fisker   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1164
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Компания Fisker на мероприятии под под названием Product Vision Day представила сразу три перспективные новинки. Самой массовой из них должен стать компактный кроссовер Pear, самой практичной пикап Alaska, а четырёхдверный кабриолет Ronin займёт позицию технологического флагмана.
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Метки: Fisker   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Liberman Полчаса назад
Я жду когда все эти электро гафкнутся) не потому что я не любитель прогресса, а потому что я за естественную конкуренцию.
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