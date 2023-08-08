Компания Fisker представила новый кабриолет, пикап и кроссовер

Кроссовер Fisker Pear получил необычный дизайн с ультратонкой оптикой, выпуклым лобовым стеклом и оригинальными задними стойками. Одним из главных достоинств электрокара считается пятая дверь, которую называют «багажником Гудини»: она способна сдвигаться вниз, прячась в бампере. Разработчики считают, что такое решение пригодится на особенно тесных парковках.



Pear получит два ряда сидений, при этом будет продаваться в пяти- и шестиместной конфигурациях со сплошным диваном впереди. Прогнозируемый запас хода — около 480 километров. Кроссовер при цене от 29 тысяч долларов может стать одним из самых доступных электрокаров на рынке США. В продаже он появится в середине 2025 года.