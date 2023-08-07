Грузия ограничила экспорт автомобилей в Россию

Американские власти ввели запрет на экспорт автомобилей в Россию в марте 2022 года. Таким образом грузинские власти поддержали американские санкции, лишив свою страну значительной части дохода, ведь только за полгода из Грузии в Россию было ввезено легковых автомобилей на сумму $52 млн.



Но это ещё не всё. С 26 сентября Грузия вводит запрет на экспорт европейских автомобилей в нашу страну, тем самым поддерживая 11-й пакет санкций Евросоюза. Согласно санкциям, ЕС запрещает поставки в Россию автомобилей с рабочим объемом двигателя более 1,9 л.