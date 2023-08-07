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Грузия ограничила экспорт автомобилей в Россию

Грузия ограничила экспорт автомобилей в Россию

Автор:
07 августа 2023 13:03
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Грузия   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   санкции   
1243
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С 1 августа заработали ограничения на экспорт и реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию. Полный запрет касается только транспортных средств ввезённых из США. Для европейских автомобилей сделаны некоторые исключения.

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Метки: Автовсячина   Грузия   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   санкции   
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5  комментариев
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47k
Максим Т. Полминуты назад
Грузия - великая автомобильная держава!
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6k
VL 22 минуты назад
гомошвили производят авто? смешно. хуле они могут делать кроме хачапури )))))
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2k
Виктор Глущенко 24 минуты назад
Запретить въезд из грузии в Россию всяких швили старше 19 лет . Да и товары свои пусть себе оставят , некуй их в России продавать .
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16k
Shtoppi 54 минуты назад
гражданка франции и по совместительству президентка грузии зурабишвили, вместе с приспешниками, делает все возможное на зависть всем, чтобы очко их западных хозяев не переставало сверкать от прилагаемых ими усилий.
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Специально придумывают ограничения и санкции, чтобы раком или на коленях постоять!
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