Грузия ограничила экспорт автомобилей в Россию

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С 1 августа заработали ограничения на экспорт и реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию. Полный запрет касается только транспортных средств ввезённых из США. Для европейских автомобилей сделаны некоторые исключения.
Американские власти ввели запрет на экспорт автомобилей в Россию в марте 2022 года. Таким образом грузинские власти поддержали американские санкции, лишив свою страну значительной части дохода, ведь только за полгода из Грузии в Россию было ввезено легковых автомобилей на сумму $52 млн.
Но это ещё не всё. С 26 сентября Грузия вводит запрет на экспорт европейских автомобилей в нашу страну, тем самым поддерживая 11-й пакет санкций Евросоюза. Согласно санкциям, ЕС запрещает поставки в Россию автомобилей с рабочим объемом двигателя более 1,9 л.
Но это ещё не всё. С 26 сентября Грузия вводит запрет на экспорт европейских автомобилей в нашу страну, тем самым поддерживая 11-й пакет санкций Евросоюза. Согласно санкциям, ЕС запрещает поставки в Россию автомобилей с рабочим объемом двигателя более 1,9 л.
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