Девушка помогла бабушке перейти дорогу

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В Астрахани бабушка пыталась перейти дорогу на пешеходном переходе, но водители ее не пропускали. Тогда на помощь старушке пришла девушка.
Пользователи сети высоко оценили человечный поступок девушки.
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