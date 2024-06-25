FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1158 постов • 246 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Жизнь
Девушка помогла бабушке перейти дорогу

Девушка помогла бабушке перейти дорогу

Автор:
25 июня 2024 08:42
Сообщество : Жизнь
Метки: Астрахань   Видео   Девушка   бабушка   дорога   помощь   
768
1
1

В Астрахани бабушка пыталась перейти дорогу на пешеходном переходе, но водители ее не пропускали. Тогда на помощь старушке пришла девушка.

Пользователи сети высоко оценили человечный поступок девушки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Астрахань   Видео   Девушка   бабушка   дорога   помощь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3730 постов (3693 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

669922



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вице-президент «Лукойла» заставил жену удалить соцсети
Вице-президент «Лукойла» заставил жену удалить соцсети
В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь
В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Ребята, женитесь на стюардессах
Ребята, женитесь на стюардессах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#СССР#кот#Девушка#позитив#улыбнуло#Китай#интересное
#в мире#люди#новости#инцидент#полиция#Россия#задержание#Дагестан#дорога#драка
#животные#история#дети#интересно#кошка#машина#Подмосковье#маразм#игра#Еда
В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться «Пусть едет в свою Европу»: В Ростове «непристойно одетая» девушка пришла на рынок и разозлила местных продавщиц «Пусть едет в свою Европу»: В Ростове «непристойно одетая» девушка пришла на рынок и разозлила... Девушка остановила бесконтрольный грузовик Девушка остановила бесконтрольный грузовик В Сочи влюблённая парочка решила прогуляться по берегу во время шторма и девушку смыло в море В Сочи влюблённая парочка решила прогуляться по берегу во время шторма и девушку смыло в море В Тушине мужчина разбил восемь машин, когда искал спрятанную в багажнике девушку В Тушине мужчина разбил восемь машин, когда искал спрятанную в багажнике девушку

На что жалуетесь?

Вернуться